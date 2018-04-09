Беременная Лобода похвасталась новыми фото с США, и заинтриговала поклонников обещанием

Украинская певица Светлана Лобода, которая подтвердила слухи о своей беременности, и в США готовится к родам, поделилась с поклонниками снимками с Калифорнии.

На своей странице в Instagram артистка выложила два фото, где она запечатлена на пляже в белой футболке с принтом, джинсовых шортах и оверсайз плаще, который прикрывает живот Лободы.

Судя по подписи под фото, артистка даже не собирается идти в декрет, ведь она продолжает работу, и пообещала поклонникам новый клип на песню "Лети", которая стала саундтреком к российскому фильму "Гоголь.Вий".

"Закончила монтаж на песню #Лети... подышала океаном ... ложусь... доброй ночи, мир.... или доброе утро #скоропремьераклипа", - заинтриговала фанатов певица.

Ранее беременная Лобода впечатлила поклонников полупрозрачным платьем.