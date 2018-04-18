Скандальная Таисия Повалий споет на украинском ТВ, как хорошо "не знать, как пахнет порох"

Скандально известная украинская певица и экс-народный депутат от "Партии регионов" Таисия Повалий , которая сбежала в Россию, взяла участие в съемках концерта ко Дню победы в Киеве.

Эфир к 9 мая готовит телеканал "Интер". Об этом сообщила пользователь сети Алла Рубайло.

"Была на студии Довженко. "Интер" снимал ко Дню победы. Советую для просмотра СБУ. А еще пела Повалий и благодарила в песне, что "мы не знаем, как пахнет порох". А мы знаем, она не знает. Может потому и знаем, что СБУ не работает", - сказано в сообщении юзера.

Ранее украинские певицы Лобода и Повалий "засветились" в Кремлевском дворце.