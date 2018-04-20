"Это нога Тилля?": Лобода озадачила поклонников странным фото

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая появилась на обложке майского номера журнала "Cosmopolitan" с оголенным животом, озадачила подписчиков новой фотографией.

На снимке, который Лобода выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в машине. Артистка держит в руке мужскую ногу.

"Это мое?", - подписала кадр Лобода, и добавила смайл-подмигивание.

Поклонники в комментариях стали разгадывать, кому же принадлежит нога. Они сразу исключили вариант, что это нога самой певицы – ведь она на последних месяцах беременности.

"Нет, это не твоя нога! Во-первых, тебе нельзя так поднимать ногу, а во-вторых видно, что просунули ногу через окно!", "Мне кажется это чья-то нога, не твоя", "Ты беременна, тебе нельзя) Твоего мужчины)", "Света, это провокация, чья нога-то?", - изводились вопросами поклонники.

Юзеры были уверенны, что нога, которую держит Лобода, принадлежит солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну, которому приписывают отцовство ребенка Лободы.

"Это нога Тилля?", "Нога Линдеманна?", - спрашивали фанаты.

Ранее фанаты засыпали Лободу вопросами об отце ребенка.