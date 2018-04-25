Беременная Лобода показала нежные фото с отдыха на пляже

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая в США во второй раз готовиться стать мамой, поделилась с подписчиками снимками с отдыха на пляже.

На черно-белых фото, которые артистка выложила на своей странице в Instagram, она позирует в черном наряде и в солнцезащитных очках. Фото сделано таким образом, чтобы не было видно округлившегося живота певицы.

"Солнце светит", - подписала кадры звезда.

Подписчики артистки меньше чем за 4 часа поставили более 35 тысяч лайков снимкам, и оставили сотни комментариев.

"Прекрасна, как всегда", "Шикарное фото", "Невероятная, самая красивая ", "Ты королева. Сразу 2 солнца на фотографии", - писали юзеры.

Ранее Лобоода озадачила поклонников странным фото.