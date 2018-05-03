Дочь Светланы Лободы случайно раскрыла пол ее будущего ребенка

7-летняя дочь известной украинской певицы Светланы Лободы Ева случайно проговорилась о поле второго ребенка артистки.

В Instagram Stories Лобода опубликовала видео, на котором Ева поет хит мамы "Твои глаза", сообщает viva.ua.

Однако вместо привычного припева композиции, девочка придумала свой вариант со словами: "Твоя сестра в животике сидит".

В конце ролика Ева нежно прижалась к животу Светланы. Таким образом, все догадались, что у артистки будет вторая дочь.

Уже скоро певица удалила эту запись из своего Instagram.

Отметим, что певица сейчас проживает в США, где готовится к родам.

Напомним, в СМИ появилась информация, что отцом ребенка Лободы является солист культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Ранее беременную Лободу перепутали с культовой американской певицей.