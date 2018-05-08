Евровидение-2018: фаворитка конкурса Нетта Барзилай зажгла своей песней

8 мая в первом полуфинале Евровидения-2018 с песней "Toy" выступила представительница от Израиля Нетта Барзилай.

Девушку с первых дней букмекеры называли лидером конкурса, и приписывали первое место, однако лишь 8 мая внезапно изменили прогнозы о победителе.

Девушка появилась на сцене в ярком наряде, напоминающем кимоно. В песне "Toy" конкурсантка из Израиля призывает женщин "никогда не забывать, что вы божественны, и он еще пожалеет".

Нетта покорила зрителей необычной мимикой и движениями, а также странными звуками, которые придавали песне уникальности.

Ранее Миколас Йозеф из Чехии покорил зрителей танцевальной "фишкой".