"Пузико". Надю Дорофееву заподозрили в беременности

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть новую фотографию с мужем-исполнителем Владимиром Дантесом (экс-участник музыкального коллектива "ДиО.фильмы"), у артистки пользователи заметили "пузико" и заподозрили ее в беременности.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал много лайков.

"Огромное спасибо @realpotap (певец, продюсер Алексей Потапенко (Потап — Ред.) и @kamenskux (исполнительница Настя Каменских — Ред.) за самую душевную вечеринку года (8 мая у Потапа был день рождения — Ред.)!.. было оооочень!", — подписала фото Дорофеева.

Снимок по-разному прокомментировали интернет-пользователи, но ряд из них решили, что певица беременна. "Беременная)))", — отметила drew_xx. "Пузико)", — написала tyrova_juliya1717. "Самые лучшие просто прелесть", — похвалила _viktoriakitti_.

Ранее Надя Дорофеева поделилась в соцсети, что имеет проблему с голосом — "жуткое несмыкание связок". Певица писала, что осталась один на один со своими мыслями, которые в основном грустные.