Евровидение-2018: Выступление Melovin возглавило тренды YouTube

Выступление артиста стало самым популярным на видеохостинге.
Номер представителя от Украины на 63-м международном песенном конкурсе Евровидение-2018 Melovin возглавил тренды видеохостинга YouTube.
В разделе "В тренде" публикуются видео, которые сейчас пользуются популярностью на YouTube. Номер украинца уже посмотрели более 2,3 миллиона пользователей.
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Напомним, Melovin откроет финал конкурса, который начнется в 22.00 по Киеву.
Ранее "Главред" рассказал, где смотреть трансляцию финала Евровидения-2018.