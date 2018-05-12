Евровидение-2018: Выступление Melovin возглавило тренды YouTube

Номер представителя от Украины на 63-м международном песенном конкурсе Евровидение-2018 Melovin возглавил тренды видеохостинга YouTube.

В разделе "В тренде" публикуются видео, которые сейчас пользуются популярностью на YouTube. Номер украинца уже посмотрели более 2,3 миллиона пользователей.

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Напомним, Melovin откроет финал конкурса, который начнется в 22.00 по Киеву.

Ранее "Главред" рассказал, где смотреть трансляцию финала Евровидения-2018.