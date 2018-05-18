"Каждый из нас – Чемпион": Ольга Бузова представила новый мотивирующий клип

Российская певица Ольга Бузова презентовала новую песню и клип "Чемпион".

Видео на трек появилось на официальном YouTube-канале артистки. По словам Бузовой, эта песня – "история о победах и поражениях, история о том, что всегда в любой ситуации надо встать и идти вперед".

"Сегодня я презентую свою новую песню #Чемпион! Она особенная для меня, и очень отличается от других песен, вокально и эмоционально... в нее я вложила много сил и эмоций, и я очень надеюсь, что вы прочувствуете ее также как я. Каждый из нас - Чемпион. Каждый из нас, кто стремится к победе, не важно, в какой области - будь то спорт, карьера, или к победе над своими страхами, над собой - сталкивается с миллионом трудностей на своем пути! И настоящий чемпион никогда не сдается!", - отметила Бузова на своей странице в Instagram.

Сьемки клипа проходили на стадионе "Торпедо" в Москве. В клипе Бузова в замедленной сьемке бежит навстречу толпе своих фанатов по спортивному стадиону, ей в спину летят острые стрелы, которые олицетворяют ее противников и критиков. Также Ольга станцевала в костюме чирлидерши, и приручила агрессивную собаку.

К слову, вместе с Бузовой в клипе снялись российский спортсмен, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой, первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете Аделина Сотникова и профессиональный хоккеист Александр Овечкин.

Ранее Ольга Бузова нарвалась на жесткую критику из-за откровенного фото.