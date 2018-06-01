"Прямо помолодел". Дима Билан сменил имидж, фото

Известный российский певец Дима Билан сменил имидж — сбрил бороду, но оставил маленькую бородку.

Снимки без прежней растительности на лице исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram, они собрали много лайков.

На одном из фото артист запечатлен с обнаженными плечами, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Прямо помолодел", — написала nastia__ok. "… какой милаш", — отметила shevtsovaevgeniya. "Дима такой смешной пацан получился)))", — считает nikolay_pavlov_artdolls.

Ранее Дима Билан опубликовал в соцсети видео из фотосессии, на котором он запечатлен в ванне с белой жидкостью полуобнаженным — с оголенных торсом, но в штанах. По словам певца, его "замочили в отбеливателе".