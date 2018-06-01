В пальто, но без лифчика. Ким Кардашьян поделилась новым соблазнительным фото

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян-Уэст поделилась в Интернете фотографией, на которой она позирует в пальто, но без лифчика.

Новое соблазнительное фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram, оно собрало более двух миллионов лайков.

На снимке девушка запечатлена с обнаженными плечами, также видна часть ее груди.

Ранее сообщалось, что в США Ким Кардашьян-Уэст встретилась с президентом страны Дональдом Трампом, они поговорили о тюремной реформе и вынесении приговоров. Посмотреть фото с мероприятия можно здесь.