"Встречайте! Новая ведущая": Анастасия Приходько удивила неожиданной новостью

Певица решила попробовать себя в роли телеведущей.
Певица, заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько выложила в Сеть видео, под которым ошарашила фанатов новостью – она стала телеведущей программы "Секретный фронт" на телеканале ICTV.
Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
"Встречайте! Новая ведущая на ICTV "Секретный фронт". Уже скоро…", – написала Приходько.
Помимо анонса, исполнительница показала кадры с записи проекта. Певица предстала в строгом официальном образе с минимумом макияжа.
Поклонник отметили, что они с нетерпением ждут выхода программы с Приходько.
"Класс, буду смотреть", "Ой, какой голос, и дикция четкая)) так приятно слушать", "Поздравляю! Это круто! Интересно увидеть вас с другой стороны", - писали юзеры.
Ранее Анастасия Приходько назвала причину, почему Melovin "слили" на Евровидении-2018.