"Голова грязненькая, ноги корявенькие": Волочкова разозлила фанатов странными фото

Известная российская балерина Анастасия Волочкова вызвала жаркие обсуждения в Сети под своим последним фото.

На своей странице в Instagram балерина поделилась серией снимков, на которых позирует в самолете со своей дочерью, которая спряталась под плед. Балерина показала свои ноги в пластырях, и продемонстрировала неухоженные волосы.

"Кто в домике живет? А мы с Аришей во многом похожи. И длинной ножек тоже. И характером и добротой. Клевый был отдых на Кипре", - написала балерина.

Однако подписчикам снимки не понравились, и они раскритиковали Волочкову за такие постыдные фото.

"Голова грязненькая, рожа тупенькая, ноги корявенькие... А где красота и достоинство?", "Волосы грязные...фуууу", "Ох и ласты", "Блин, ну очень страшные от природы пальцы ног!", - возмущались подписчики.

Ранее в Сети высмеяли наряд Волочковой в отпуске на Кипре.