"Рано вы начали". Могилевская похвасталась снимком с коллегами-звездами

Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская показала фото, на котором она запечатлена с известной ведущей Лесей Никитюк и популярной исполнительницей, моделью и актрисой Дашей Астафьевой.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

"Обожаю мою работу! Новый год мы уже сняли))))) Поскольку дома и в офисе у меня елка стоит всегда, то не удивительно!...", — подписала фото Могилевская.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Никитюк — белоснежка?", — спросила vinter_victoria. "Капец!!! Рано вы начали", — написала tatianafadeeva. "Красотки", — считает sergiienkovita.

Ранее Наталья Могилевская поделилась в соцсети забавными снимками — на двух она запечатлена "вверх ногами", а на одной — "лежащей на потолке". Посмотреть фото можно здесь.