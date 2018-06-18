Автор Despacito выпустил зажигательный тропический хит "Calypso": видео

Луис Фонси, автор одного из самых известных хитов 2017 года Despacito, который побил все рекорды просмотров YouTube, презентовал новый сингл под названием Calypso.

Издание Rolling Stone уже назвало эту песню настоящим "тропическим" хитом.

Главными атрибутами клипа стали девушки в купальниках, бассейны и зажигательные танцы на вечеринках и морском пляже. Все действия происходят на родине Фонси - в Пуэрто-Рико. Живописные пейзажи этой тропической страны авторы ролика демонстрируют зрителям под зажигательные мотивы.

За четыре дня с момента публикации на YouTube видео уже набрало свыше 30 миллионов просмотров.

Напомним, минувший хит-рекордсмен Фонси Despacito посмотрело в Сети свыше пяти миллиардов уникальных пользователей. Главную женскую роль в клипе исполнила Мисс Вселенная-2006, пуэрто-риканская модель и актриса Сулейка Ривера.