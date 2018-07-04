"Челюсть отвисла": Настя Каменских поразила фанатов стильным образом

Известная украинская певица Настя Каменских, которая заявила, что обручена, поделилась с подписчиками фото образа со сьемок проекта "X-фактор".

На своей странице в Instagram звезда выложила фото, на котором позирует в леопардовой миди-юбке и топе ручной работы из страусиных перьев. Образ она дополнила туфлями украинского бренда Marsala, а в макияже акцент сделан на глаза певицы.

"Рррр, сегодня я дикая кошка", - игриво подписала снимки Каменских.

Подписчики восхитились формами певицы, отметив, что она заметно похудела. Кто-то даже сравнил ее со знаменитой Моникой Белуччи.

"Наконец-то красивый и сексапильный наряд, красотка", "Бомбическая. Наконец-то нормальный лук, а то вечно не пойми что на тебе", "Худышка", "У меня у одной челюсть отвисла? Безумно красивая!", "Моника Белуччи", "Как же ты похудела", - расхвалили юзеры.

Ранее Настя Каменских покорила Сеть ярким необычным образом.