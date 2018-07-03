"Ах эти ноги!": Настя Каменских покорила Сеть ярким необычным образом

Известная украинская певица Настя Каменских, которая заявила, что обручена, поделилась с подписчиками фото образа со сьемок проекта "X-фактор".

На своей странице в Instagram звезда выложила фото, на котором позирует в сетчатом платье с аппликациями бренда Faith Connexion стоимостью 30 тысяч гривен, и высоких красных ботфортах. Образ артистка дополнила ярким макияжем с акцентом на губы.

Поклонники расхвалили наряд артистки, отметив, что рады вновь видеть ее шикарные кудри.

"Потрясающе выглядишь! Восхищаюсь", "Ах эти ноги!", "Анастасита, вы прекрасны! Очень красивая девушка!", "Волосы шикарные", - восхитились поклонники.

Однако нашлись и те, кому образ певицы не пришелся по вкусу – они отметили, что артистка лучше выглядит с парой лишних килограмм.

"Некрасиво. Безвкусно как- то. Хотя Настю очень люблю", "Была очень крутая и харизматичная. Похудела, стала обычная ", "Мне не нравится. Может поза не правильная. Как будто маленький ребенок за мамой вещи донашивает", - возмущались юзеры.

Ранее Настя Каменских взволновала фанатов фото в пиджаке на голое тело.