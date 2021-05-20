Анджелина Джоли приняла участие в опасной для жизни фотосессии

Анджелина Джоли приняла участие в опасной фотосессии / Фото: Reuters

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли приняла участие в фотосессии с роем пчел для того, чтобы привлечь внимание к проблеме их исчезновения. Фотосессия посвящена всемирному дню пчел, который отмечается 20 мая, а видео съемок опубликовано на YouTube-канале National Geographic.

С помощью этой фотосессии Джоли хочет привлечь внимание к необходимости защиты насекомых и совместной программе ЮНЕСКО и косметического дома Guerlain Women for Bees. В рамках нее женщин обучают работать с пчелами: разводить их и защищать их места обитания по всему миру.

"Было просто приятно находиться в контакте с этими прекрасными существами. Конечно, был гул и пришлось быть действительно неподвижной, что для меня нелегко", – поделилась актриса.