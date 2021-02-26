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Tvorchi представили хит Віч-на-віч и готовят альбом

26 февраля 2021, 13:27

Группа Tvorchi объявила о перезагрузке музыкального проекта, представила абсолютно новую песню и готовит альбом.

Tvorchi
Tvorchi / пресс-служба

Украинская группа Tvorchi в 2021 году приняла решение обновить репертуар, и начала с нового сингла.

Первый сингл Tvorchi в 2021 году - Віч-на-Віч, которым артисты решили привлечь внимание к актуальному вопросу самоидентификации в мире социальных ролей и масок.

Парни из Тернополя, которые успели принять участие в нацотборе не Евровидение, и получили большой позитивный фитбек от многих поклонников.

"Мы одели нашу Instagram-страницу в белое, и ей это очень идет. Знаете, как бывает, когда мчишься центральной дорогой мегаполиса, где на тебя со всех сторон смотрят бигборды, рекламные щиты, и ты теряешься в этом потоке, - так иногда люди теряются в мире соцсетей и теряют себя", - рассказали они о своей идее. - Иногда хорошо оставаться один на один с собой и со всем миром, но не с тем, что в телефоне, а с настоящим, за окном".

Артисты рассказали, что впервые ощутили на себе давление ложной самоидентификации, когда еще учились в медицинском университете, а мечтали петь. Позже это повторилось, вместе с первым успехом в столиц.Читайте такжеГруппаTvorchi рассказали о конфликте на отборе Евровидения

"Так много паттернов вокруг, так много маркетинга, рекомендаций. Если вовремя не заглянуть в себя, есть все шансы стать чьей-то репликой. Наша песня Віч-на-віч - она ​​о любви, но не только к кому-то, но и к себе и своей личности", - объясняют парни.

Сингл Віч-на-віч войдет в новый альбом креаторов Tvorchi, релиз которого планируется в этом году.

Также артисты анонсировали съемки клипа на свою песню, подготовка к которому идет уже сейчас. Віч-на-віч доступна к скачиванию на всех музыкальных платформах на сайте группы.

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