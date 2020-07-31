УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Какие сисяо-мячики!": Ирина Морозюк показала большую грудь

31 июля 2020, 07:01

Украинская блогер Ирина Морозюк побаловала поклонником свое сочной грудью в крошечном наряде, и рассказала о животрепещущей теме - как поддерживать форму.

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Instagram

Украинская блогер и экс-жена футболиста Николая Морозюка, которая недавно с ним помирилась, показала откровенное фото в крошечном красном бикини, которое вывалило наружу ее огромную сочную грудь.

Ирина Морозюк показала сочную грудь на пикантном фото в Instagram.

"Итак многие из вас хотели, чтобы я написала о питании и спорте. Честно, если я была бы тренером или проводила свой марафон похудения (что собираюсь сделать в скором времени) он бы у меня не проходил 2 недели, а затянулся на месяцы, годы и всю оставшуюся жизнь! Потому что, чем отличается "марафон похудения" от "диеты"? Да нихера ни чем. И я сейчас не говорю о "ведьмах", которые жрут все подряд и худые. Я говорю о простых смертных как я, склонных быстренько накапливать жирок, запасаться как хомяк на зиму. "Марафон похудения" - ты 2 недели питаешься по определенной программе (нихера не определённой и не магической) а просто меньше ешь и без оливьешки, хлеба и прочей калорийной херни, к которой нас приучили бабушки и которая пиз*ец какая вкусная, добавляешь тренировки 3 раза в неделю, худеешь (естественно), а потом шо??? А потом можно жрать обратно?! Конечно можно, но все твои кг обратненько возвращаются на свои насиженные места. Почему я считаю все эти марафоны ху*той? (только, если надо быстро скинуть до твоего д.р или до свадьбы) Да потому что:

  • Первое и самое основное и опасное это - Если ты резко ставишь себе запрет , то в 99,9% либо будет срыв во время марафона, либо сразу после него, начнешь в топку закидывать больше чем ела до "марафона". Что приводит к хаосу организма и ты набираешь в 2 раза больше.
  • Второе - это вводить любые физические упражнения постепенно, усиливая и учащая их, в ином случае ты сдохнешь уже к концу недели и ещё кроме этого х*ева туча последствий (бессонница, нерегулярные менструации и прочее).

Итог девАчки - если я буду проводить марафон похудения, он у меня будет переходящий в образ жизни (не в запрете еды, а в постепенном ограничении и потом в полном или частичном отказе от ненужных продуктов, к которым, поверьте, вы станете безразличными). Вы должны хотеть заниматься спортом, а не заставлять себя кайфовать, не представляя жизни без него, это возможно, поверьте. А теперь немного о себе: Был момент когда я весила 58 кг с ростом 163 см - и это п*здец как много! Ни грамма мышечной массы, сплошной холодец , а все почему? Диеты в современном названии - марафоны похудения. Я максимально была безобразная.. много лет я искала рецепт красивого тела и хорошего самочувствия... и нашла ! И мой "марафон" сделает ваше тело стройным и здоровым не на 2 недели , а на многие годы", - рассказала она.

На фото, в подтверждение своих слов Ирина Морозюк показала идеальное тело в самом крошечном бикини, которое не смогло полностью скрыть ее грудь, лишь частично ее прикрыло, зато засветило максимум татуировок девушки.

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Instagram

"Какие сисяо-мячики!)))", " Хочется попробовать с вами пройти марафон! Это будет интересно как минимум, а максимум это результативно! ", "Ну, Ируха, класная", "Сисяо...огонь", - пишут в комментариях.

Ранее девушка Руслана Квинты DJ Nana засветила грудь на развратном фото

Ирина Морозюк новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Какие сисяо-мячики!": Ирина Морозюк показала большую грудь». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

07:59
Когда закончится карантин из-за COVID-19: врач дал неутешительный прогноз
07:37
Гороскоп всех знаков Зодиака на 31 июля: финансовый крах, несчастья и успешные дела Видео
07:31
В США предложили ежегодно выделять Украине 300 млн долларов
07:01
Коронавирус в Украине и мире 31 июля: число зараженных преодолело новую психологическую отметку
07:01
"Какие сисяо-мячики!": Ирина Морозюк показала большую грудь
06:54
Как Лукашенко будет использовать боевиков Кремля для сохранения власти мнение
06:47
Появились новые доказательства, что Китай скрывал вспышку COVID-19
06:25
Когда отложить дела, а когда – выгодные переговоры: астролог назвал даты
06:02
Когда Спас в 2020 году – Яблочный, Медовый и Ореховый 2020 Видео
05:28
Иммунитет к коронавирусу: ученые выяснили, у кого больше шансов получить защиту от COVID-19
05:03
Ученые выяснили, чем опасные бессимптомные больные коронавирусом
04:45
Девальвация и обвал экономики: когда в Украине будет доллар по 30
04:22
Кравчук рассказал, какие изменения будут согласованы с Зеленским на переговорах по Донбассу
03:51
С Днем сисадмина – прикольные открытки и оригинальные тексты Фото
03:10
Полнолуние в августе 2020 года: астролог назвал время и угрозы
03:05
COVID-19 мощно ударил по США: стало известно о катастрофическом падении американской экономики
02:17
Хлорка или кипячение: стало известно, в какой воде погибает COVID-19 Видео
01:32
Чего ни в коем случае нельзя говорит мужчине - самые неприятные фразы
00:55
Эксперты рассказали, какой диетой можно решить проблемы с поджелудочной
00:19
День подруги в Україні – красиві щирі привітання та листівки
30 июля, четверг
23:51
Цены на газ взлетят: эксперт рассказал о новых тарифах Видео
23:25
В киевских школах каждый день будут петь гимн Украины Видео
22:56
Маски на входе и новые запреты: утвержден порядок работы школ и вузов с 1 сентября Видео
22:36
Курбан-байрам и еще пять: Зеленский собрался ввести новые праздники в Украине Видео
22:24
"Старая песня": в МИД резко осадили посла Венгрии в Украине
22:15
Вакцина от коронавируса предназначена для 20% украинцев – Ляшко Видео
21:55
Коронавирус в Украине и мире 30 июля: за сутки заразилось рекордное число человек
21:51
"Это смешно": эксперт разнес версию полиции о бегстве полтавского террориста Видео
21:32
В разгар коронавируса в Украине подняли тарифы на вызов скорой помощи Видео
20:54
В Украине приняли решение по боевикам ЧВК Вагнера: у Зеленского сделали заявление
20:44
Когда Илья писает в воду в 2020 году – приметы и свадьба в Ильин день
20:31
Раскрыли судьбу дочки расчлененного Энди Картрайта
20:28
Ермак ответил на демарш Козака по "нормандскому формату" Видео
20:13
Десятки тысяч белорусов вышли на митинг в поддержку главного конкурента Лукашенко Видео
20:09
Высокий холестерин: какие упражнения могут его снизить
19:53
Евросоюз ввел санкции против России за кибератаки на Украину Видео
19:42
Отмена самоизоляции: по каким правилам будут въезжать в Украину жители "Л/ДНР" Видео
19:37
"Опоздали на рейс": в РФ странно объяснили, что делали в Беларуси боевики Вагнера
19:24
Трижды экс-генпрокурор Пискун получил должность при Венедиктовой
19:04
Врачи отказали в помощи: юрист объяснил, когда медики в своем праве Видео
18:57
Просмотр порно: ученые узнали, как это влияет на женский оргазм
18:54
"Расстрел" авторитета на Полтавщине: в полиции рассказали о заказчике Видео
18:43
Болгария упростила въезд для граждан Украины: названы новые условия
18:18
Суд занялся делом о запрете партии Шария в Украине
18:12
Конфликт Меган Маркл во дворце начался еще до свадьбы с принцем Гарри
18:00
Симптомы сердечного приступа: болезненный знак, который легко пропустить
17:50
"Колхозный спектакль": соперник Лукашенко объяснил, что не так с задержанием боевиков Видео
17:44
Официально: стало известно, для каких стран границы ЕС останутся закрытыми
17:44
Трамп объяснил, почему он призывает перенести выборы президента США
17:35
Адвокат Михаила Ефремова сделал заявление о его алкоголизме
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять