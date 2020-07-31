"Какие сисяо-мячики!": Ирина Морозюк показала большую грудь

Ирина Морозюк / Instagram

Украинская блогер и экс-жена футболиста Николая Морозюка, которая недавно с ним помирилась, показала откровенное фото в крошечном красном бикини, которое вывалило наружу ее огромную сочную грудь.

Ирина Морозюк показала сочную грудь на пикантном фото в Instagram.

"Итак многие из вас хотели, чтобы я написала о питании и спорте. Честно, если я была бы тренером или проводила свой марафон похудения (что собираюсь сделать в скором времени) он бы у меня не проходил 2 недели, а затянулся на месяцы, годы и всю оставшуюся жизнь! Потому что, чем отличается "марафон похудения" от "диеты"? Да нихера ни чем. И я сейчас не говорю о "ведьмах", которые жрут все подряд и худые. Я говорю о простых смертных как я, склонных быстренько накапливать жирок, запасаться как хомяк на зиму. "Марафон похудения" - ты 2 недели питаешься по определенной программе (нихера не определённой и не магической) а просто меньше ешь и без оливьешки, хлеба и прочей калорийной херни, к которой нас приучили бабушки и которая пиз*ец какая вкусная, добавляешь тренировки 3 раза в неделю, худеешь (естественно), а потом шо??? А потом можно жрать обратно?! Конечно можно, но все твои кг обратненько возвращаются на свои насиженные места. Почему я считаю все эти марафоны ху*той? (только, если надо быстро скинуть до твоего д.р или до свадьбы) Да потому что:

Первое и самое основное и опасное это - Если ты резко ставишь себе запрет , то в 99,9% либо будет срыв во время марафона, либо сразу после него, начнешь в топку закидывать больше чем ела до "марафона". Что приводит к хаосу организма и ты набираешь в 2 раза больше.

Второе - это вводить любые физические упражнения постепенно, усиливая и учащая их, в ином случае ты сдохнешь уже к концу недели и ещё кроме этого х*ева туча последствий (бессонница, нерегулярные менструации и прочее).

Итог девАчки - если я буду проводить марафон похудения, он у меня будет переходящий в образ жизни (не в запрете еды, а в постепенном ограничении и потом в полном или частичном отказе от ненужных продуктов, к которым, поверьте, вы станете безразличными). Вы должны хотеть заниматься спортом, а не заставлять себя кайфовать, не представляя жизни без него, это возможно, поверьте. А теперь немного о себе: Был момент когда я весила 58 кг с ростом 163 см - и это п*здец как много! Ни грамма мышечной массы, сплошной холодец , а все почему? Диеты в современном названии - марафоны похудения. Я максимально была безобразная.. много лет я искала рецепт красивого тела и хорошего самочувствия... и нашла ! И мой "марафон" сделает ваше тело стройным и здоровым не на 2 недели , а на многие годы", - рассказала она.

На фото, в подтверждение своих слов Ирина Морозюк показала идеальное тело в самом крошечном бикини, которое не смогло полностью скрыть ее грудь, лишь частично ее прикрыло, зато засветило максимум татуировок девушки.

Ирина Морозюк / Instagram

"Какие сисяо-мячики!)))", " Хочется попробовать с вами пройти марафон! Это будет интересно как минимум, а максимум это результативно! ", "Ну, Ируха, класная", "Сисяо...огонь", - пишут в комментариях.

Ранее девушка Руслана Квинты DJ Nana засветила грудь на развратном фото