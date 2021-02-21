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Известный режиссер обругал Петросяна за уровень юмора

21 февраля 2021, 19:17
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По мнению Александра Адабашьяна, Петросян заработал миллиарды рублей выступлениями, потому что "пошлость стала нормой и очень дорого продается".

Петросян
Евгений Петросян / Скриншот из видео

Александр Адабашьян ‒ известный российский режиссер (Мадо, до востребования, Азазель), сценарист и актер (Собака Баскервилей) возмущен громадным количеством денег и имущества, которые накопил за годы карьера юморист Евгений Петросян. Свое возмущенье Адабашьян высказал в интервью Экспресс-газете.

О доходах Петросяна вновь начали активно говорить, когда СМИ обнародовали подробности бракоразводного процесса юмориста и его экс-супруги, актрисы Елены Степаненко. Сообщалось о том, что артисты делят имущество на миллиард рублей и два миллиарда рублей на банковских счетах.

По словам Адабашьяна, он не думал, что второсортный юмор приносит такие доходы.

"Не думаю, что они добыли свои миллиарды нечестным путем. Видимо, такие настали времена, что пошлость стала нормой и очень дорого продается", — констатирует режиссер.

Адабашьян, как опытный сценарист и режиссер, видит элементы наигранности на концертах Петросяна. К примеру, оглушительные овации в адрес артиста ему показались неестественными. Адабашьян даже высказал мысль о смонтированных сценах перед выпуском в эфир.

"Сначала подумал, что это монтаж. Настолько реакция зрителей была неестественной — те едва ли не целовали Петросяну руки, как Папе Римскому", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее сообщалось:

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