Могилевская изменилась до неузнаваемости: певица шокировала новыми фото

Могилевская кардинально сменила имидж / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Популярная украинская певица Наталья Могилевская удивила фанатов сменой имиджа. На своей странице в Instagram ​артистка опубликовала серию снимков для одного глянцевого журнала.

"Мы пользуемся умом, чтобы казаться, а не сердцем, чтобы быть", – подписала кадр певица.

Могилевская примерила разнообразные сезонные луки. На фото звезда позирует, сидя на полу. Она надела белые штаны и молочный вязаный джемпер. А дополнила она такой образ модной обувью - казаками. Волосы Наталья распустила, а на лицо нанесла яркий макияж.

Стоит отметить, что поклонники не сразу узнали Наталью Могилевскую в таком имидже.

"Не узнать!", "Бомбезное перевоплощение", "Очень красивый образ!", – пишут пользователи в комментариях.

Как ранее писал Главред, Регина Тодоренко рассказала о конфликте с Могилевской. Бывшая участница группы Real O сделала откровенное признание.