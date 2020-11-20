Настя Каменских поразила красотой на нежном утреннем фото

Настя Каменских / Instagram

Певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками утренним фото после тренировки в одних трусиках и маечке, похвалившись плоским животиком после занятий, длинными стройными ножками и соблазнительными формами под тоненькой тканью.

Настя Каменских показала свое сэлфи в зеркале в Instagram.

"Утренняя проверка формы после спорта. Девочки, признавайтесь, вы тоже после каждой тренировки бежите к зеркалу, чтобы посмотреть, как круто подкачались за один раз? Но кстати, мышцы и правда на некоторое время после тренировки заметно крепнут. И когда утром позанимаешься и видишь результат, это мотивирует на весь день! Ещё одна классная причина заниматься именно после пробуждения ", - пишет она.

На фото Настя в коротенькой белой маечке и черных трусиках снимает себя позируя в полуоборота и мило улыбаясь себе в зеркало.

Настя Каменских / Instagram

"Конечно ! Это ж святое. а ещё лучше тренироваться перед зеркалом", "Шикарная", "Настя, ну почему ж ты не стареешь?", "Секси", "Шикарные формы", - пишут ей комментариях

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