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Назар Заднепровский раскрыл секрет успеха молодому поколению

20 мая 2020, 16:08

Украинский актер Назар Заднепровский признался, что до выбора профессии актера мечтал совершенно о другой работе.

Назар Заднепровский
Назар Заднепровский / Новый канал

Главная звезда ситкома Домик на счастье и Домик на счасть 2 на Новом канале Назар Заднепровский признается, что становиться актером он очень не хотел.

Украинский артист рассказал коллегам на Новом канале, что на актерский факультет его загнал отец.

Я мечтал о кулинарный техникум. Ведь хорошо готовил. А еще перечитывал много книг по кулинарии. Знал все особенности грузинской и украинской кухни. Но отец настаивал, чтобы я стал актером. Сказал, если сам не пойду, то он даст мне пинка. Знаете, сегодня я благодарен ему", - рассказывает Назар Новому каналу.

Назар Заднепровский подчеркнул, что быть актером - это кропотливая работа. И он от нее получает огромное удовольствие.

Он не поскупился на советы молодым коллегам - Заднепровский советует актерам запасаться терпением и много работать.

"Влюбите в себя зрителя. Проталкивайте свою харизму. А главное - не прозивайте свой талант. Ведь сняться там, где платят большие деньги - легко, а сделать себе имя на малобюджетной роли - дело не одного дня. Будьте готовы, что вам годами придется доказывать свое мастерство. И я убежден, что этот путь приведет к успеху. Не торопитесь! Всему свое время", - говорит актер.

Назар Заднепровский
Назар Заднепровский / FILM.UA Group

А еще Назар рекомендует актерам выбрать "свой" жанр, с которым проще или выгоднее работать.

"Работайте в нем и усовершенствуйтесь. Играйте роль так, чтобы зритель вас узнавал за ней", - говорит артист.

Напомним, что Назар Заднепровский давно создал устоявшийся образ, и по нему зрители узнают актера.

Он исполняет главную роль в сериале Будиночок на щастя, который Новый канал официально продлил на 3 сезон.

Заднепровский сыграл главу семьи в Скаженому весіллі и Скаженому весіллі-2, которые уже можно смотреть онлайн, а в 2019 году вышел сериал Великі вуйки - сиквел Останнього Москаля, который можете посмотреть онлайн на Главреде.

Напомним, что зимой было подтверждено продление сериала Великі Вуйки на 2 сезон, но из-за карантина он точно не выйдет в 2020 году.

Новый канал Назар Заднепровский новости шоу бизнеса сериалы
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