"Не делайте как я!": Самойлова высказалась о разводе с Джиганом

Оксана Самойлова / Instagram

Российская модель и блогер Оксана Самойлова рассказала, что она таки помирилась с мужем, и незачем ее осуждать за то, что она живет со своим мужем, а также многословно ответила на немые вопросы по поводу истории с разводом, акцентировав внимание на то, что это ее жизнь, и она может ошибаться, но выбор сделан. Свои мысли Оксана Самойлова опубликовала в Instagram.

"Ребят хватит упрекать меня за то что я живу со своим мужем))) я честно всё рассказала и честно сказала что понятия не имею правильно поступила или нет. Но мне очевидно виднее, чем всем кто раздает советы) это моя жизнь понимаете?)) МОЯ!!! Не ваша и муж этот не ваш и дети не ваши)) Вы со своими делайте что хотите, а я со своими буду) Я никого ни к чему не призываю и не говорю: "делай как я"!!! НЕ ДЕЛАЙТЕ как я!!! Думайте своей головой и чувствуйте своим сердцем!!! Живите свою жизнь не оглядываясь на окружающих, на чужие советы и истории! Если я ошиблась - это мои ошибки и мои уроки! На вас это ни как не отразится понимаете? Я веду свою страницу уже очень очень давно, были и слезы и смех, было разное, но я всегда стараюсь показывать вам хорошее и позитивное) Сейчас тоже не простые времена, но жизнь продолжается и по пути СВОЕЙ жизни я не хочу ни перед кем оправдываться и что-то объяснять", - подчеркнула Самойлова.

Самойлова добавила очередное фото с Джиганом в обнимку в доказательство своих слов.

Оксана Самойлова / Instagram

Ранее Оксана Самойлова настаивала на том, что не простит и не помирится с Джиганом до конца.

До этого СМИ заметили, что Оксана Самойлова надела обручальное кольцо Джигана, вызвав бурное обсуждение того, простила она его, или нет.

Напомним, 25 мая Оксана Самойлова публично объяснила, что развод с Джганом идет своим ходом, но будут ли разводится - еще не решено.

Как известно, 31 марта Оксана Самойлова заявила, что разводится с Джиганом - по ее словам, она уже несколько месяцев не может что-то терпеть в их семейных отношениях. В свое время она намекнула, что между ними с Джиганом произошло нечто ужасное.