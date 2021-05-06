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Ольга Бузова после госпитализации еле разговаривает

6 мая 2021, 22:54

Телеведущая после операции вышла на связь, и со слезами на глазах успокоила поклонников.

Ольга Бузова
Ольга Бузова попала в больницу / Instagram

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на днях была госпитализирована в одну из клиник. Как сообщает пресс-служба ведущей, ей провели хирургическое вмешательство под общим наркозом.

Однако сама телеведущая не появлялась в соцсетях и о ней ничего небыло известно два дня.

Вечером, 6 мая, ведущая в Instagram-stories записала видео. Бузова еле разговаривает и постоянно плачет.

По словам знаменитости, у нее сильно поднялась температура, и сейчас она находится под наблюдением врачей.

"Простите, что долго не выходила на связь, очень долго отходила вчера от наркоза. Думала, приду в себя и все расскажу, но не могу до сих пор. Ночью поднялась температура. Все нормально, я нахожусь под наблюдением врачей. Еще немного полежу, так как очень хочется спать. Главное, что мама с папой знают, что все хорошо. Не переживайте, все нормально", – сквозь слезы сказала Бузова.

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Другие подробности о состоянии телеведущей пока не известны. Ранее ее представитель подтвердил госпитализацию, но отказался говорить о том, что стало ее причиной.

Как ранее сообщал Главред:

  • Российская певица и телеведущая Ольга Бузова отказалась вести обновленное реалити-шоу Дом-2 на новом телеканале.
  • Позже стало известно, что телеканал ТНТ создает специальное шоу, которое будет вести Бузова.
Ольга Бузова новости шоу бизнеса
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