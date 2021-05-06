Ольга Бузова после госпитализации еле разговаривает

Телеведущая после операции вышла на связь, и со слезами на глазах успокоила поклонников.
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на днях была госпитализирована в одну из клиник. Как сообщает пресс-служба ведущей, ей провели хирургическое вмешательство под общим наркозом.
Однако сама телеведущая не появлялась в соцсетях и о ней ничего небыло известно два дня.
Вечером, 6 мая, ведущая в Instagram-stories записала видео. Бузова еле разговаривает и постоянно плачет.
По словам знаменитости, у нее сильно поднялась температура, и сейчас она находится под наблюдением врачей.
"Простите, что долго не выходила на связь, очень долго отходила вчера от наркоза. Думала, приду в себя и все расскажу, но не могу до сих пор. Ночью поднялась температура. Все нормально, я нахожусь под наблюдением врачей. Еще немного полежу, так как очень хочется спать. Главное, что мама с папой знают, что все хорошо. Не переживайте, все нормально", – сквозь слезы сказала Бузова.
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Другие подробности о состоянии телеведущей пока не известны. Ранее ее представитель подтвердил госпитализацию, но отказался говорить о том, что стало ее причиной.
Как ранее сообщал Главред:
- Российская певица и телеведущая Ольга Бузова отказалась вести обновленное реалити-шоу Дом-2 на новом телеканале.
- Позже стало известно, что телеканал ТНТ создает специальное шоу, которое будет вести Бузова.