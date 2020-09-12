В Instagram Заворотнюк впервые за полгода появилось сообщение

Страницу Анастасии Заворотнюк в соцсети дополнили впервые за долгое время / teleprogramma.pro

В Instagram известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк впервые с апреля этого года появилось сообщение и фотография.

В сториз Instagram артистки 12 сентября был опубликован совместный снимок Заворотнюк и ее супруга Петра Чернышева.

История содержала ссылку на страницу о поддержке актрисы, которая уже длительное время лечит онкологическое заболевание. Этот аккаунт ведут родственники актрисы и ее старшая дочь Анна.

"Встретить человека, который полностью разделит с тобой жизнь, каких бы испытаний она ни приготовила, бесценно. Так случилось, что за последнее время вам пришлось полностью поменять уклад жизни, привычки, мысли, стремления. И тем важнее видеть, что в этой ситуации вы стали друг другу еще дороже и нужнее", - сказано в подписи к снимку.

Читайте такжеЗаворотнюк умерла: в сети обсуждают страшный заговорКак известно, в этот день Заворотнюк и Чернышев отмечают 12-ю годовщину со дня свадьбы. Последнее сообщение в Instagram актрисы было опубликовано 13 апреля 2020 года.

Страница Заворотнюк в Instagram насчитывает почти 400 тысяч подписчиков.