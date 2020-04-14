В Киев уже просто так не попадешь: что изменится с 16 апреля

На въездах в Киев будут проводить измерение температуры / УНИАН

Из-за стремительного распространения смертельного коронавируса, с 16 апреля вводятся новые правила на въездах в Киев.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, с 16 апреля вводятся новые ограничительные правила:

всем водителям и пассажирам транспорта на въездах в Киев будут обязательно измерять температуру,

если у кого-то температура будет выше 37,5 градусов и будут наблюдаться признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни

после этого граждан будут отправлять на самоизоляцию.

"Норма об обязательной термометрии начнет действовать с 00:00 16 апреля на основных въездах в столицу. Обеспечивать ее выполнение полиция совместно с медиками", - говорится в сообщении.

Проверять будут автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем.

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"Если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать. Если температура выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию. В случае если температура тела превышает 38 градусов и если человек имеет симптомы ОРВИ, будут вызывать бригаду скорой (экстренной) медицинской помощи для госпитализации больного", - отметили в КГГА во вторник, 14 апреля\

Напомним, лицам, которые находятся на самоизоляции и обсервации, запрещено самовольно покидать места самоизоляции и обсервации. После окончания срока пребывания в самоизоляции или обсерваторе человек должен получить справку и предъявить ее на выезде с территории карантина, то есть из Киева.

Коронавирус в Украине

Как ранее писал Главред, по состоянию на утро понедельника, 13 апреля, в Украине подтверждены уже 3102 случая заражения COVID-19. За сутки были зарегистрированы 324 новых подтвержденных случая. Об этом свидетельствуют свежие данные МОЗ.

При этом жертвами Ковид-19 стали 93 человека. 97 пациентов в Украине побороли болезнь - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.

Также напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае Украина должна выйти на работу, и рассказал о стратегии выхода Украины из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.