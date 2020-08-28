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СМИ сообщили о "коалиции" Пальчевского и Столара на выборах мэра Киева

28 августа 2020, 17:29

Избирательную кампанию Андрея Пальчевского в Киеве может финансировать Вадим Столар, чтобы вернуть контроль над строительным рынком столицы.

Пальчевский
Андрей Пальчевский, кандидат на пост мэра Киева / скриншот из видео

"Спонсорский пакет" Вадима Столара кандидату в столичные градоначальники Андрею Пальчевскому оценивается в несколько миллионов долларов. С помощью массированной рекламной кампании Столар попытается вывести кандидата во второй тур.

Как сообщает издание Вести, "Столар оплачивает избирательную кампанию, а в случае победы протеже — получит неограниченное влияние на КГГА. С невысокими 11% рейтинга он (Пальчевский — ред.), тем не менее, второй в мэрской гонке".

По предварительным данным, расходы партии "Перемоги Пальчевского" на агитацию самые высокие по сравнению с другими кандидатами и политическими силами. С весны 2018 года он активно использует наружную рекламу. В период выборов аренда одного рекламного щита в Киеве может достигать 15 тыс. грн в месяц в зависимости от места расположения и площади конструкции. Кроме того, страницу Пальчевского активно продвигают в интернете и фейсбуке. "Записи собирают тысячи "лайков" и одобрительных комментариев от страниц-ботов. Как правило, одобрение в соцсети стоит от 15 грн. За всю избирательную кампанию может набежать до $7-10 тыс", — оценивают Вести.

Стоимость фейсбук-рекламы одно только рейтинга, в котором Пальчевскому пророчили высокий результат, на рынке оценивают более чем в $10 тыс. Указанный рейтинг составила компания "Интер-Акция". В нем Пальчевский якобы пользуется поддержкой 22% избирателей, в то время как авторитетные Центр Разумкова, социологическая группа "Рейтинг" и КМИС оценивают его рейтинг в 9-12%. "Социология "под заказ" тоже не бесплатная. В Telegram-каналах разошлась информация о том, что за фейковый рейтинг Пальчевский якобы заплатил компании "Интер-Акция" $25 тыс", — говорится в материале.

До недавнего времени Вадим Столар считался "серым кардиналом" Киева и смотрящим от центра за столичным строительным рынком. Однако в последние годы его влияние заметно сократилось. "Видимо, Столар хочет вернуть власть над столицей, а для этого нет способа надежнее, чем завести в Киевраду "своего" мэра", — пишут Вести.

Медийную известность в Украине Пальчевский получил за счет частого появления на телеканалах холдинга Виктора Медведчука в качестве телеведущего и эксперта. Родился в Киеве, окончил Военный институт иностранных языков в Москве, кадровый военный РФ. Баллотировался в Госдуму России от Партии любителей пива. В начале 2000-х вернулся в Киев, основал несколько компаний, в том числе частную медклинику "Евролаб". В 2010 году стал первым заместителем министра по делам семьи, молодежи и спорта в правительстве Николая Азарова.

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