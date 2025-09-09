Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Отношения

Когда друзья любимого человека вас бесят: как с этим жить

Анна Подгорная
9 сентября 2025, 11:50
18
Увы, аллергия на приятелей партнера - совсем не редкость.
дружба
Не нравятся друзья парня - что делать, если компания партнера вас раздражает / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте больше:

  • Как мириться с неприятными людьми из окружения партнера
  • Как сделать так, чтобы дружба не влияла на отношения

Партнеры приходят к нам с личным "багажом": иногда это детские травмы и проблемы в семье, а иногда - друзья, которые кажутся вам просто невыносимыми. Сказать любимому в люб, чтобы он отказался от своего окружения - не самое удачное решение, особенно если дружба строилась годами, а то и десятилетиями.

Эксперты The Everygirl рассказали, как разрешить эту дилемму, чтобы она не разрушила ваши с партнером отношения, и перестала беспокоить вас так сильно, чтобы терять голову от одного упоминания о его друзьях.

видео дня

Докопайтесь до сути проблемы

Первым делом честно ответьте себе: что именно в этих людях вас так раздражает? Может, они слишком громкие и навязчивые? Или наоборот — холодные и высокомерные? А может, вам кажется, что они плохо влияют на вашего мужчину? Возьмите блокнот и выпишите все, что вас беспокоит. Иногда проблема не в друзьях, а в том, как ведет себя с ними ваш партнер. Возможно, в их компании он превращается в совершенно другого человека, и это пугает вас больше, чем сами эти люди.

девушка
Не нравятся друзья парня - что делать, если компания партнера вас раздражает / pexels.com

Поделитесь переживаниями с партнером

Когда разберетесь в своих чувствах, заведите разговор по душам. Только выберите подходящий момент — не после ссоры и не когда один из вас устал или раздражен. Главное правило: говорите о своих ощущениях, а не обвиняйте. Вместо "Твой друг — полный идиот" скажите "Мне некомфортно в его присутствии, и вот почему...". Объясните партнеру, что переживаете за ваши отношения, а не пытаетесь контролировать его жизнь.

Дайте им еще один шанс

Может быть, вы поторопились с выводами? Предложите партнеру встретиться с кем-то из его друзей в неформальной обстановке. Сходите втроем в кино, кафе или просто прогуляйтесь. Заранее узнайте, есть ли у вас общие интересы с этим человеком. Общие хобби, любимые сериалы или места отдыха могут стать мостиком к нормальному общению.

киновечер
Не нравятся друзья парня - что делать, если компания партнера вас раздражает / pexels.com

Примите неизбежное

Самый сложный, но важный шаг — смириться с тем, что эти люди останутся в жизни вашего партнера. Вы выбрали его со всем багажом, включая друзей. Научитесь относиться к встречам сними как к необходимости, а не как к испытанию.

Как защитить отношения от внешнего влияния

  • Не заставляйте выбирать

Фраза "Выбирай — я или твои друзья" звучит как приговор для отношений. Даже если партнер выберет вас, он может затаить обиду. Лучше договоритесь о компромиссах: когда вы готовы видеть его друзей, а когда предпочитаете остаться дома.

пара
Не нравятся друзья парня - что делать, если компания партнера вас раздражает / pexels.com

  • Не мешайте дружбе

Если партнер действительно вас любит, он может начать реже встречаться с друзьями, чтобы не расстраивать вас. На первый взгляд это здорово, но потом он может пожалеть об утраченных связях и винить в этом вас. Поэтому когда его приглашают на встречу с друзьями, не создавайте препятствий. Займитесь своими делами, встретьтесь с подругами или побудьте наедине с собой.

  • Не зацикливайтесь на проблеме

Не превращайте друзей партнера в постоянную тему для обсуждений. Высказались один раз — и достаточно. Не нужно каждый день анализировать их поступки и искать скрытые смыслы в каждом слове. Лучше сосредоточьтесь на том, что действительно важно — на ваших отношениях и счастье.

пара
Не нравятся друзья парня - что делать, если компания партнера вас раздражает / pexels.com

Читайте также:

Об источнике: The Everygirl

The Everygirl - онлайн-издание для женщин, основанное в 2012 году Даниэль Мосс и Алайной Качмарски. Специализируется на советах и гайдах для женщин во всех сферах их жизни: от личных отношений и поиска себя до создания карьеры и обустройства быта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отношения любовь интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Презентация iPhone 17 и других новинок Apple: онлайн-трансляция

Презентация iPhone 17 и других новинок Apple: онлайн-трансляция

13:30Техно и IT
РФ зверски атаковала пенсионеров на Донетчине: погибших и раненых десятки

РФ зверски атаковала пенсионеров на Донетчине: погибших и раненых десятки

12:40Война
"Не надо никуда идти": Зеленский прокомментировал создание буферной зоны в Украине

"Не надо никуда идти": Зеленский прокомментировал создание буферной зоны в Украине

12:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 9 сентября: Быкам будет тяжело, Драконам - совет

Китайский гороскоп на сегодня 9 сентября: Быкам будет тяжело, Драконам - совет

Гороскоп на сегодня 9 сентября: Ракам - неожиданный подарок, Девам - радостное событие

Гороскоп на сегодня 9 сентября: Ракам - неожиданный подарок, Девам - радостное событие

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

Перепела Ротару: Сердючка неожиданно исполнила бессмертный хит Мозгового

Перепела Ротару: Сердючка неожиданно исполнила бессмертный хит Мозгового

Последние новости

13:30

Презентация iPhone 17 и других новинок Apple: онлайн-трансляция

12:53

Как навсегда избавиться от катышков и ворса на одежде: проверенные способы

12:46

Спустя 10 лет: Тина Кароль расстрогала фотографиями со взрослым сыномФото

12:46

Назван заказчик убийства популярного рэппера Тупака Шакура

12:40

РФ зверски атаковала пенсионеров на Донетчине: погибших и раненых десятки

В российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – ХилюкВ российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – Хилюк
12:38

Украинским пенсионерам начали приходить штрафы: стала известна странная причина

12:21

"Не надо никуда идти": Зеленский прокомментировал создание буферной зоны в Украине

12:04

Зеленский сделал важное заявление о выводе войск с Донбасса - чего ждать

11:58

Обычный арбуз поможет избавиться от грязи в ковре: необычный, но рабочий лайфхакВидео

Реклама
11:53

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Кролики у цели, Тиграм - работа

11:50

Когда друзья любимого человека вас бесят: как с этим жить

11:35

Украине грозит серьезный дефицит ракет для ПВО: СМИ назвали причину

11:31

Он отвечал за это: всплыла неожиданная причина отъезда Галкина и Пугачевой из РФ

11:23

Власти России пытались скрыть: в ГУР раскрыли детали масштабных взрывов в Пензе

10:37

У Зеленского назвали две страны, которые способны заставить Путина закончить войну

10:36

Так называли уважаемых людей: какие фамилии давали "топ-украинцам"

10:22

"Гражданская позиция - такое дело": на защиту Каменских встала звездная крестная

10:21

Презентация iPhone 17: все характеристики и где смотреть трансляцию

10:19

Публичное оскорбление: обиженный разводом Пресняков решился на дерзкий поступок

09:47

"Не превентивный удар": названа неожиданная цель массированного удара по Донецку

Реклама
09:34

Путин не готов к миру: аналитики ISW сказали, что стоит за атаками РФ по Украине

09:33

РФ наращивает производство мощного оружия: аналитики назвали угрозу для Украины

09:21

Что нужно сделать с клубникой осенью: важно успеть до морозов

09:11

У путинистки Симоньян рак: что с ней случилось в больнице

09:00

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 сентября (обновляется)

08:21

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

Имел 35 компонентов из США: появились новые детали удара Искандера по Кабмину

08:10

Как в РФ массово пытаются оправдать удар по Кабминумнение

08:09

"До Рождества мира не будет": в Италии дали прогноз по завершению войны в Украине

07:02

Новый этап войны: визит в Китай усилил агрессию Путина - The TimesФото

06:10

Как учениями Запад-2025 Россия пытается прикрыть свою военную немощьмнение

05:56

Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

05:27

От чихуахуа до бигля: какие породы собак живут дольше всех

04:30

Настоящий толчок судьбы: шесть знаков зодиака накроет волной любви 9 сентября

04:06

"Все может повториться": бывший узник Путина спрогнозировал будущее России

03:30

Невероятное открытие: ученый нашел затерянную Атлантиду и назвал точное место

02:48

Ракеты летели одна за другой: момент удара по Кабмину попал на видеоВидео

02:06

Враг атакует на нескольких направлениях: Генштаб назвал самые активные участки

02:00

56-летняя звезда "Друзей" подтвердила новый роман

01:25

Денежный прорыв уже с понедельника: каким знакам звезды обещают карьерный рывок

Реклама
01:09

В ближайшее время может быть ракетный обстрел: прогремели первые взрывы

00:55

Почему нижняя часть корабля красная: неожиданная связь между цветом и эффективностью

00:03

Планы врага на Донбассе: в ВСУ рассказали, какие города могут оказаться под прицелом

08 сентября, понедельник
23:09

Влупит +11 и будут лить грозовые дожди: в ближайшие часы ухудшится погода

23:05

"Снится один и тот же сон": Бритни Спирс обратилась к больному Элтону Джону

23:00

Украинский футболист оказался в центре финансового скандала – о чем идет речь

22:20

Опасная самоуверенность: почему Путин изменил тактику обстрелов после визита в Китай

22:16

Земля начинает вращаться быстрее - ученые рассказали об угрозе для человечества

22:09

Украинская супермодель Снежана Онопко обвенчалась с мужем

21:17

Почему в некоторых авто есть четвертая педаль - раскрыто истинное назначение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять