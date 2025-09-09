Когда друзья любимого человека вас бесят: как с этим жить

Увы, аллергия на приятелей партнера - совсем не редкость.

Не нравятся друзья парня - что делать, если компания партнера вас раздражает / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Как мириться с неприятными людьми из окружения партнера

Как сделать так, чтобы дружба не влияла на отношения

Партнеры приходят к нам с личным "багажом": иногда это детские травмы и проблемы в семье, а иногда - друзья, которые кажутся вам просто невыносимыми. Сказать любимому в люб, чтобы он отказался от своего окружения - не самое удачное решение, особенно если дружба строилась годами, а то и десятилетиями.

Эксперты The Everygirl рассказали, как разрешить эту дилемму, чтобы она не разрушила ваши с партнером отношения, и перестала беспокоить вас так сильно, чтобы терять голову от одного упоминания о его друзьях.

Докопайтесь до сути проблемы

Первым делом честно ответьте себе: что именно в этих людях вас так раздражает? Может, они слишком громкие и навязчивые? Или наоборот — холодные и высокомерные? А может, вам кажется, что они плохо влияют на вашего мужчину? Возьмите блокнот и выпишите все, что вас беспокоит. Иногда проблема не в друзьях, а в том, как ведет себя с ними ваш партнер. Возможно, в их компании он превращается в совершенно другого человека, и это пугает вас больше, чем сами эти люди.

Не нравятся друзья парня - что делать, если компания партнера вас раздражает / pexels.com

Поделитесь переживаниями с партнером

Когда разберетесь в своих чувствах, заведите разговор по душам. Только выберите подходящий момент — не после ссоры и не когда один из вас устал или раздражен. Главное правило: говорите о своих ощущениях, а не обвиняйте. Вместо "Твой друг — полный идиот" скажите "Мне некомфортно в его присутствии, и вот почему...". Объясните партнеру, что переживаете за ваши отношения, а не пытаетесь контролировать его жизнь.

Дайте им еще один шанс

Может быть, вы поторопились с выводами? Предложите партнеру встретиться с кем-то из его друзей в неформальной обстановке. Сходите втроем в кино, кафе или просто прогуляйтесь. Заранее узнайте, есть ли у вас общие интересы с этим человеком. Общие хобби, любимые сериалы или места отдыха могут стать мостиком к нормальному общению.

Не нравятся друзья парня - что делать, если компания партнера вас раздражает / pexels.com

Примите неизбежное

Самый сложный, но важный шаг — смириться с тем, что эти люди останутся в жизни вашего партнера. Вы выбрали его со всем багажом, включая друзей. Научитесь относиться к встречам сними как к необходимости, а не как к испытанию.

Как защитить отношения от внешнего влияния

Не заставляйте выбирать

Фраза "Выбирай — я или твои друзья" звучит как приговор для отношений. Даже если партнер выберет вас, он может затаить обиду. Лучше договоритесь о компромиссах: когда вы готовы видеть его друзей, а когда предпочитаете остаться дома.

Не нравятся друзья парня - что делать, если компания партнера вас раздражает / pexels.com

Не мешайте дружбе

Если партнер действительно вас любит, он может начать реже встречаться с друзьями, чтобы не расстраивать вас. На первый взгляд это здорово, но потом он может пожалеть об утраченных связях и винить в этом вас. Поэтому когда его приглашают на встречу с друзьями, не создавайте препятствий. Займитесь своими делами, встретьтесь с подругами или побудьте наедине с собой.

Не зацикливайтесь на проблеме

Не превращайте друзей партнера в постоянную тему для обсуждений. Высказались один раз — и достаточно. Не нужно каждый день анализировать их поступки и искать скрытые смыслы в каждом слове. Лучше сосредоточьтесь на том, что действительно важно — на ваших отношениях и счастье.

Не нравятся друзья парня - что делать, если компания партнера вас раздражает / pexels.com

Об источнике: The Everygirl The Everygirl - онлайн-издание для женщин, основанное в 2012 году Даниэль Мосс и Алайной Качмарски. Специализируется на советах и гайдах для женщин во всех сферах их жизни: от личных отношений и поиска себя до создания карьеры и обустройства быта.

