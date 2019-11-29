Погода в Украине: семь областей накроют ливни

Во всех областях, кроме Волынской и Ровенской, пройдут дожди / joinfo.ua

Погода в Украине в пятницу, 29 ноября, значительно ухудшится. Синоптик прогнозирует сильные дожди в семи областях.

Как говорит прогноз погоды, днем значительные дожди пройдут в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила первый уровень опасности - желтый. Это означает, что погодные условия потенциально опасны.

По данным Укргидрометцентра, сегодня во всех областях, кроме Волынской и Ровенской, пройдут дожди. При этом в Украине потеплеет. Столбики термометров на Юге днем поднимутся до +11 градусов. Холоднее будет в восточных областях, на Севере и в Киеве - температура воздуха составит +3...+7 градусов.

Прогноз погода на 29 ноября / Фото Укргидрометцентр

Фото Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что погода в Украине в ближайшие дни будет определяться атмосферным фронтом, который принесет осадки и небольшое потепление. Как говорит прогноз погоды, 1-2 декабря в Украину придет похолодание, а 4-5 декабря в Украине снова потеплеет.

Как сообщал Главред, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на декабрь 2019 года. Согласно прогнозу, погода в Украине в декабре будет относительно теплой. Средняя температура воздуха в декабре составит от -4° до +1°, в Крыму столбики термометров покажут до +3°.