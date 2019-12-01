  1. Главная
  3. Синоптик

Непогода в Украине: где ждать проблем с транспортом

1 декабря 2019, 09:40

Ухудшение погодных условий ожидается в ряде областей Украины.

природа_снег_дорога_зима_гололед
На дорогах Украины, кроме южных областей, образуется гололедица / 1zoom.ru

В Украине ожидается осложнение погодных условий - прогноз погоды говорит, что в ближайшие несколько дней ожидается снег и мокрый снег. В связи с этим спасатели предупредили о том, что может нарушиться движение транспорта. 

Синоптик Укргидрометцентра прогнозирует, что днем ​​в понедельник, 2 декабря, в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей ожидается снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 см. В Карпатах  синоптик прогнозирует значительный снег, образование снежного покрова высотой 10-20 см. На дорогах Украины, кроме южных областей, образуется гололедица. В Укргидрометцентре объявили первый уровень опасности - желтый. 

В ГосЧС предупредили, что ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Читайте такжеСиноптик предупредил, когда Киев притрусит снегом: названа дата

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал точный прогноз погоды на декабрь 2019 в Украине. По его словам, в начале месяца придут морозы, однако продлятся они недолго. А во второй половине первого месяца зимы Украину накроет снегом.

Как сообщал Главред, в субботу, 23 ноября, Львов превратился в каток – рано утром при двух градусах мороза в городе и в области прошел дождь, который мгновенно превратился в тонкий слой льда. В результате за сутки на дорогах произошло около полсотни ДТП, а в больницах оказалось почти 300 пешеходов с разными травмами.

ГосЧС транспорт синоптик прогноз погоды новости Украины Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Непогода в Украине: где ждать проблем с транспортом». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:45
Украл, выпил, в тюрьму: копы схватили грабителей столичного Ощадбанка
09:40
Непогода в Украине: где ждать проблем с транспортом Видео
09:26
Забыть про Крым в обмен на мир на Донбассе: Меркель и Макрон могли тайно договориться с Путиным Видео
09:10
Ударят морозы: синоптик уточнил прогноз погоды на декабрь 2019 Видео
08:59
Гороскоп на 1 декабря: кому прочат лавры, а кто может ударить лицом в грязь
08:39
Путин сделал коварный, но давно ожидаемый шаг мнение
08:34
Порошенко и тут все испортил: посол Венгрии обвинил экс-президента в ухудшении украино-венгерских отношений
08:04
Угроза для НАТО: Столтенберг указал пальцем на сильнейшего врага Альанса Видео
07:35
Опасные мечты: о чем нельзя мечтать женщинам и о чем вообще нельзя мечтать
07:31
"Путин не согласится, что Крым не их": Зеркаль оценила планы Зеленского достичь мира с Россией Видео
07:05
Как варить раков: главные правила и простой рецепт Фото
06:42
Газовый цинизм мнение
06:42
На Майдане погиб 121 человек: в ГПУ назвали точное число виновных Видео
06:18
Есть ли порча: признаки порчи, как определить и снять порчу яйцом самостоятельно
06:08
Іменини Романа 2019 – привітання та листівки найчарівніші Фото
05:57
Гороскоп на неделю: астролог указал на возможности и назвал угрозы
05:29
Модные короткие женские стрижки зима-весна 2020 - паж, пикси и каре до подбородка - фото Фото
05:11
"Зарплаты в конвертах" для слуг народа: НАБУ открыло дело
04:49
Открытки С первым днем зимы и привітання З першим днем зими Фото
04:25
В Полтаве вандалы разбили памятник в честь погибших героев АТО Видео
04:07
В Кабмине захотели покупать газ напрямую у России
03:42
Ученые выяснили пользу плохих снов
02:47
Поп с наркотиками: помощника митрополита УПЦ МП Луки схватили на Новой почте с амфетамином — СМИ
02:30
"Потрясение для экономики": эксперты назвали главные факторы влияния на курс доллара
02:00
Путин назвал самую важную тему для России и бросил камень в огород СМИ
01:30
Эксперт назвал главную причину падения рейтинга Зеленского
01:12
Пособник оккупантов в Крыму назвал поведение Украины в ООН мракобесием
01:01
Сенцов лично получил почетное гражданство Парижа
00:43
ДиКаприо выдвинули серьезное обвинение Видео
00:27
В откровенном наряде и в сопровождении бойфренда: Alyona Alyona эпатировала на M1 Music Awards 2019
00:19
1 декабря – какой сегодня праздник: с Первым днем зимы и приметы дня Романа Видео
30 ноября, суббота
23:58
Львовянка одержала победу на престижном конкурсе красоты Фото
23:35
Банкиры озвучили прогноз по укреплению гривны
23:29
Х-Фактор 10 сезон 12 выпуск: кто ушел 30-11-2019 Видео
23:09
Семья сгорела в авто: в Черновцах произошло жуткое ДТП
22:44
Авария с детским омбудсменом Кулебой: перекресток ждут изменения
22:17
Названа неожиданная польза крафтового пива
21:54
"Пристрелят": Галкин высказался о возможности стать президентом РФ Видео
21:36
M1 Music Awards 2019: победители всех номинаций и выступления Видео
21:35
"В рот вы*бу": экс-соратник Януковича пригрозил прокурору нетрадиционной расправой
21:30
Порнозвезда лукаво и развратно показала прелести на фото Фото
21:23
"Часто не надо намекать": Зеркаль рассказала об увольнении из МИД
20:51
"Принадлежит агрессору": Бородянский требует переименовать УПЦ МП
20:31
Макрон наградил командующего ВМС почетным орденом Франции Фото
19:57
Украина узнала соперников на Евро-2020
19:53
"Власть дьявола возобладала": в УПЦ знали о наркозависимости пойманного с амфетамином попа Видео
19:30
Маникюр на Новый год 2020: самый модный зеленый маникюр зима 2020 фото новинки Фото
19:21
Открыть священные чакры: астролог объяснила простой путь к успеху
19:04
Фонду жены Порошенко дадут 150 миллионов из бюджета
19:00
M1 Music Awards 2019: смотреть видео церемонии награждения онлайн от 30-11-2019 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять