Непогода в Украине: где ждать проблем с транспортом

На дорогах Украины, кроме южных областей, образуется гололедица / 1zoom.ru

В Украине ожидается осложнение погодных условий - прогноз погоды говорит, что в ближайшие несколько дней ожидается снег и мокрый снег. В связи с этим спасатели предупредили о том, что может нарушиться движение транспорта.

Синоптик Укргидрометцентра прогнозирует, что днем ​​в понедельник, 2 декабря, в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей ожидается снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 см. В Карпатах синоптик прогнозирует значительный снег, образование снежного покрова высотой 10-20 см. На дорогах Украины, кроме южных областей, образуется гололедица. В Укргидрометцентре объявили первый уровень опасности - желтый.

В ГосЧС предупредили, что ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал точный прогноз погоды на декабрь 2019 в Украине. По его словам, в начале месяца придут морозы, однако продлятся они недолго. А во второй половине первого месяца зимы Украину накроет снегом.

Как сообщал Главред, в субботу, 23 ноября, Львов превратился в каток – рано утром при двух градусах мороза в городе и в области прошел дождь, который мгновенно превратился в тонкий слой льда. В результате за сутки на дорогах произошло около полсотни ДТП, а в больницах оказалось почти 300 пешеходов с разными травмами.