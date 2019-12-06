Синоптик пообещала украинцам на выходных ветер со снегом: карта прогноза погоды

Киев,зима,снег,зонт / Reuters

В Украине в выходные дни погода существенно не изменится, температура воздуха в ночные часы составит 0-5 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла, на юге 5-10 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Осадков не будет, разве что в воскресенье по западу и югу пройдет незначительная облачная влажность, местами небольшие дождь и мокрый снег. Ветер подует с юго-запада, 5-12 м/с ... Температура воздуха в ночные часы составит 0-5 градусов мороза, днем 1-6 тепла, на юге 5-10 градусов", - сообщила она в Facebook.

По ее прогнозу в Киеве в субботу будет сухо, в воскресенье есть вероятность небольших осадков. Ночью 1-3 градуса мороза, днем 2-5 градусов тепла.

"Сильных морозов в ближайшей перспективе не ожидается", - уточнила синоптик.

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 7 декабря, в Украине без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6 градусов мороза, в южной и восточной частях около 0; днем 1-6 градусов тепла, на крайнем юге страны до 10 градусов.

В Киеве в субботу без существенных осадков. Температура ночью 2-4 градуса мороза, днем 3-5 градусов тепла.

Прогноз погоды на 7 декабря / meteo.gov.ua

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Напомним, ранее синоптик дал неожиданный прогноз погоды на Новый год и Рождество.