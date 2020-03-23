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Синоптики рассказали, надолго ли задержится зимняя погода в Украине

23 марта 2020, 09:12

Синоптики озвучили свой прогноз по поводу погоды в ближайшее время в Украине.

Синоптики, погода
Погода в марта 2020 года будет совсем не весенней / УНИАН

Погода в Украине в ближайшее время будет оставаться не весенней, а вовсе даже зимней - из-за циркулирования масс арктического воздуха.

Как прогнозируют украинские синоптики, сохранятся ночные заморозки и гололедица на дорогах. Возможное выпадение снега в западных областях Украины, но в большей части страны его не будет.

В понедельник, 23 марта на юге и юго-востоке Украины - сильный ветер. Порывы могут достигать 20 метров в секунду. Воздух днем прогреется до 0…+5 градусов. Чуть теплее будет в южной и юго-восточной части — до +2…+7 градусов. В Карпатах - снег, морозы до -8 градусов.

Во вторник, 24 марта снегопады прекратятся, сохранится холодная погода без осадков и ночные морозы до -8 градусов. Днем по всей стране - от +3 до +5 градусов, в Закарпатье и Крыму — до +7 градусов.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что март 2020 обещает зимнюю погоду – морозы до +15 градусов (плюс дожди с мокрым снегом).


 

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