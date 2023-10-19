Будет дождь и бешеный ветер: в Украину ворвется очень сильный шторм

В Украине в пятницу, 20 октября, будет сильный ветер со скоростью 25 м/с.

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Прогноз погоды в Украине 20 октября / фото: pexels

Погода в Украине 20 октября будет дождливой и с бешеным ветром. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В южных, центральных и восточных областях порывы ветра будут 15-20 м/с, а в Карпатах - 20-25 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности. Из-за сильного дождя на реках в Закарпатской области повысится уровень воды. В нижнем течении Боржавы ожидается повышение уровня воды на 2,5 м.

Прогноз погоды в Украине 20 октября / фото: ventusky

Погода 20 октября

В Украине 20 октября будут дожди. Сухо будет лишь на территории южных областей.

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"Температура ночью 5-10°, на северо-востоке страны 2-7° тепла, в Одесской и Николаевской 9-14°; днем в северной части 7-12°, на юге страны 17-22°, на остальной территории 13-18°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +23

По данным meteoprog, 20 октября будет небольшое потепление. Самой низкой температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до 5-8 градусов тепла. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до 15-23 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 20 октября / фото: meteoprog

Погода 20 октября в Киеве

В Киеве 20 октября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. В этот день ветер будет восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 7-12°; в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 20 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Ранее Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко рассказали, какой будет погода в Украине на неделю с 16 по 22 октября. Половину недели по всем областям будет обильно лить дождь, но в нескольких регионах еще будут заморозки.

Недавно Наталья Диденко отметила, что скоро в Украине выпадет снег и это произойдет не только в Карпатах - синоптик назвала дату сильного похолодания. По ее данным, уже 21 октября следует ожидать мокрого снега.

Позже она сообщила, что прогноз изменился и в нескольких областях Украины ударит +30 градусов. Настоящее "бабье лето" будет уже на этой неделе - с 21 октября. Жарче всего будет в Одесской области, частично в Николаевской, а также в других соседних с Одесской областях. Но в некоторых областях будет холодно. Например, в Черниговской и Сумской областях ожидается +7+9.

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