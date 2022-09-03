Чисто осенняя погода: синоптики сделали печальный прогноз на сентябрь

Синоптики сделали печальный прогноз погоды на сентябрь / Коллаж фото pixabay.com

Первая половина сентября в Украине будет очень прохладной. Такой прогноз в комментарии порталу РБК-Украина озвучила известный синоптик и заместитель главы отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, температура на большей части не поднимется выше +20 градусов по шкале Цельсия.

"До середины месяца погода будет все же сентябрьская, осенняя с некоторыми колебаниями температуры. Максимальные температуры будут в пределах 15-20 градусов, на юге до 23-25 градусов", ‒ спрогнозировала она.

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По словам Голени, ночная температура будет более низкой ‒ от 5 до 10 градусов, на юге и востоке ‒ 8-13 градусов, на побережье морей ‒ до 15-16 градусов. Прохладнее всего будет на Западе и Севере.

Синоптик отметила, что в Украине уже чувствуется осень, потому что температурный фон 15-18 градусов по шкале Цельсия.

"К концу месяца на Севере и Западе температур выше 25 градусов уже не будет. А на Юге и Востоке еще могут быть такие температуры", ‒ спрогнозировала она.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине могут выпасть кислотные дожди из-за боевых действий. Об этом заявила климатолог Евгения Засядько. При этом она добавила, что такие дожди не зависят от самих обстрелов.

Также ранее руководитель отдела климата общественной организации "Экодия" Евгения Засядько заявила, что в Украине наблюдаются результаты климатических процессов, к которым привели действия человечества. В результате наблюдается стремительное увеличение температуры, чего до сих пор не было в истории планеты.

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