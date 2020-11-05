"Готовьте зимнюю резину и обогреватель": синоптик назвала дату первых морозов в Украине

Синоптик назвала дату первых морозов - Погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине пока остается сравнительно теплой. Но первые морозы в Украину нагрянут с 11 ноября, то есть со среды следующей недели. Термометры покажут днем всего +1-6 градусов.

Синоптик Наталья Диденко посоветовала уже "переобуть" автомобили на зимнюю резину, подготовить гардероб и обогреватели.

Пока же, на этой неделе, дневная температура воздуха останется в пределах +6-10 градусов. На выходных даже потеплеет до +8-13 градусов.

Дождей в эту пятницу не предвидится – зато ожидаются туманы.

Погода в Киеве завтра будет без дождя, но с ветром и прохладной – около +8 градусов. Потеплеет на выходных – до +10-12 градусов. Причем 7 и 8 ноября в столице дождя тоже ждать не стоит.

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