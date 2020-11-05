"Готовьте зимнюю резину и обогреватель": синоптик назвала дату первых морозов в Украине

Погода в Украине готовит людям "минусовые" сюрпризы – и уже сравнительно скоро.
Погода в Украине пока остается сравнительно теплой. Но первые морозы в Украину нагрянут с 11 ноября, то есть со среды следующей недели. Термометры покажут днем всего +1-6 градусов.
Синоптик Наталья Диденко посоветовала уже "переобуть" автомобили на зимнюю резину, подготовить гардероб и обогреватели.
Пока же, на этой неделе, дневная температура воздуха останется в пределах +6-10 градусов. На выходных даже потеплеет до +8-13 градусов.
Дождей в эту пятницу не предвидится – зато ожидаются туманы.
Погода в Киеве завтра будет без дождя, но с ветром и прохладной – около +8 градусов. Потеплеет на выходных – до +10-12 градусов. Причем 7 и 8 ноября в столице дождя тоже ждать не стоит.
Погода в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее синоптики озвучили прогноз погоды на Новый год 2021.
- Климатолог считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.
- Также эксперты рассказали, что погода в Украине до конца 2020 года будет теплой, но "сюрпризов" стоит ожидать.
Автор: Диана Беловодская