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Киеву спрогнозирован "погодный переворот": о чем предупредил синоптик

28 ноября 2020, 08:39

Погода в Киеве резко изменится, спрогнозировали в Укргидрометцентре.

Синоптики спрогнозировали, что в Киеве на выходных серьезно изменится погода – Погода Киев выходные
В Киеве на выходных серьезно изменится погода, спрогнозировали синоптики / УНИАН

Погода в Киеве сегодня днем – в субботу, 28 ноября, прогнозируется снежная, максимальная температура ожидается +4.

Прошлой ночью в столице ожидалась плюсовая температура – спрогнозировано +2, а в ночь на воскресенье, 29 ноября, вернутся "минусы", говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Синоптики отметили, что в воскресенье в Киеве ощутимо снизится и дневная температура.

Погода в Киеве 28 ноября – прогноз от Укргидрометцентра

  • Днем +2…+4, снег, мокрый снег.
Синоптики спрогнозировали, что в Киеве на выходных серьезно изменится погода – Погода Киев выходные
В Киеве на выходных серьезно изменится погода, спрогнозировали синоптики / meteo.gov.ua

Погода в Киеве 29 ноября – прогноз от Укргидрометцентра

  • Ночью 0…-2, мокрый снег;
  • Днем 0…+2, мокрый снег.
Синоптики спрогнозировали, что в Киеве на выходных серьезно изменится погода – Погода Киев выходные
В Киеве на выходных серьезно изменится погода, спрогнозировали синоптики / meteo.gov.ua
  • Напомним, 17 ноября в Киеве выпал первый снег. Потом небольшой снежный покров сошел, и осадков в виде снега долго не было.
  • Ранее был составлен прогноз погоды для всей Украины на 28-29 ноября.
  • По сведениям синоптика Натальи Диденко, части нашей страны грозят погодные неприятности – на востоке государства ожидается сильный ветер.

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