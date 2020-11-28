Киеву спрогнозирован "погодный переворот": о чем предупредил синоптик

В Киеве на выходных серьезно изменится погода, спрогнозировали синоптики / УНИАН

Погода в Киеве сегодня днем – в субботу, 28 ноября, прогнозируется снежная, максимальная температура ожидается +4.

Прошлой ночью в столице ожидалась плюсовая температура – спрогнозировано +2, а в ночь на воскресенье, 29 ноября, вернутся "минусы", говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Синоптики отметили, что в воскресенье в Киеве ощутимо снизится и дневная температура.

Погода в Киеве 28 ноября – прогноз от Укргидрометцентра

Днем +2…+4, снег, мокрый снег.

В Киеве на выходных серьезно изменится погода, спрогнозировали синоптики / meteo.gov.ua

Погода в Киеве 29 ноября – прогноз от Укргидрометцентра

Ночью 0…-2, мокрый снег;

Днем 0…+2, мокрый снег.

В Киеве на выходных серьезно изменится погода, спрогнозировали синоптики / meteo.gov.ua