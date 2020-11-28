Киеву спрогнозирован "погодный переворот": о чем предупредил синоптик

Погода в Киеве резко изменится, спрогнозировали в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве сегодня днем – в субботу, 28 ноября, прогнозируется снежная, максимальная температура ожидается +4.
Прошлой ночью в столице ожидалась плюсовая температура – спрогнозировано +2, а в ночь на воскресенье, 29 ноября, вернутся "минусы", говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
Синоптики отметили, что в воскресенье в Киеве ощутимо снизится и дневная температура.
Погода в Киеве 28 ноября – прогноз от Укргидрометцентра
- Днем +2…+4, снег, мокрый снег.
Погода в Киеве 29 ноября – прогноз от Укргидрометцентра
- Ночью 0…-2, мокрый снег;
- Днем 0…+2, мокрый снег.
- Напомним, 17 ноября в Киеве выпал первый снег. Потом небольшой снежный покров сошел, и осадков в виде снега долго не было.
- Ранее был составлен прогноз погоды для всей Украины на 28-29 ноября.
- По сведениям синоптика Натальи Диденко, части нашей страны грозят погодные неприятности – на востоке государства ожидается сильный ветер.
Автор: Екатерина Присяжнюк