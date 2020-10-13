Климатолог сказала, поглотят ли Украину пески

Украину не поглотят Олешковские пески, спрогнозировала Вера Балабух / УНИАН

Климатолог и географ-метеоролог, завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух спрогнозировала, что Украину не поглотят пески.

К счастью, вся наша страна "в Олешковские пески не превратится", но зона рискованного земледелия распространяется на север, рассказала эксперт во время чата на Главреде.

Собеседница добавила, что в украинском государстве и граница степной зоны распространяется на 200-300 км на север.

Климатолог подчеркнула, что меняются не только площади природных зон, а также их растительность.

"...Уже даже на Полесье, где находится лесная зона и зона смешанных лесов, появляются степные растения, которые постепенно вытесняют те виды, которые раньше были характерны для Полесья...", – сказала Балабух.

Справка. Олешковскими песками называют песчаный массив, который находится в Украине и простирается на 158 км от берегов Черного моря на западе до города Каховка Херсонской области на востоке, пишет Вікіпедія.

По данным энциклопедии, этот песчаный массив является одним из крупнейших в сухостепной части Европы.