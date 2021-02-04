"Очень скользко": синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни

Синоптик предупредила про похолодание в Украине / Фото Reuters

Погода в Украине завтра, 5 февраля 2021, принесет в страну новое похолодание. На выходных похолодание усилится и расползется по всей Украине.

Пока же ночные морозы ожидаются на севере – до -12 градусов. Днем температура здесь поднимется до 3-9 градусов мороза. На остальной территории будет потеплее: в течение дня от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, на юге даже до 6 градусов тепла.

Из-за похолодания усилится гололед, так что на дорогах и тротуарах передвигаться будет сложно, предупредила синоптик Наталья Диденко.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на февраль 2021: когда заболит головаДожди ближайшей ночью ожидаются на востоке страны, в Днепропетровской и Запорожской областях. А вот завтра днем в большинстве областей Украины будет сухо. И лишь в Карпатах возможен небольшой снег.

Погода в Киеве завтра, 5 февраля 2021, будет без осадков. Этой ночью ожидается до 7 градусов мороза, а в пятницу днем – около 3-5 градусов ниже нуля. При этом будет очень скользко.

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