"От прохлады до жары": синоптик предупредил о перемене погоды в Киеве

В Киев 7 сентября вернется жара, сообщили синоптики / УНИАН

Погода на сегодня в Киеве – на пятницу, 4 сентября, спрогнозирована прохладная и дождливая, днем максимальная температура воздуха ожидается +22 градуса.

В субботу и воскресенье, 5-6 сентября, в столице немного потеплеет – днем прогнозируется до +26, и не будет осадков, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Синоптики добавили, что в понедельник, 7 сентября, в Киев вернется жара – максимальная температура составит +29 градусов.

Погода в Киеве завтра и послезавтра:

Ночью +14…+16, без осадков;

Днем +24…+26, без осадков.

В Киев 7 сентября вернется жара, сообщили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

В Киев 7 сентября вернется жара, сообщили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 7 сентября:

Ночью +15…+17, без осадков;

Днем +27…+29, без осадков.

В Киев 7 сентября вернется жара, сообщили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве на протяжении лета 2020 было установлено шесть температурных рекордов. Самым жарким днем оказалось 20 августа – температура воздуха днем после полудня поднялась до +34,1 градуса.