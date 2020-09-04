"От прохлады до жары": синоптик предупредил о перемене погоды в Киеве

Погода в Киеве на выходных будет сухой, спрогнозировали в Гидрометцентре.
Погода на сегодня в Киеве – на пятницу, 4 сентября, спрогнозирована прохладная и дождливая, днем максимальная температура воздуха ожидается +22 градуса.
В субботу и воскресенье, 5-6 сентября, в столице немного потеплеет – днем прогнозируется до +26, и не будет осадков, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
Синоптики добавили, что в понедельник, 7 сентября, в Киев вернется жара – максимальная температура составит +29 градусов.
Погода в Киеве завтра и послезавтра:
- Ночью +14…+16, без осадков;
- Днем +24…+26, без осадков.
Прогноз погоды на 7 сентября:
- Ночью +15…+17, без осадков;
- Днем +27…+29, без осадков.
Ранее сообщалось, что в Киеве на протяжении лета 2020 было установлено шесть температурных рекордов. Самым жарким днем оказалось 20 августа – температура воздуха днем после полудня поднялась до +34,1 градуса.
Автор: Екатерина Присяжнюк