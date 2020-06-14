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"Грозы уйдут": синоптики спрогнозировали Киеву возвращение жары

14 июня 2020, 19:37

В Киеве погода изменится в конце следующей недели, сообщили синоптики.

В пятницу в Киеве прогнозируется +30 – Погода Киев
В Киеве в пятницу прогнозируется +30 / УНИАН

Погода в Киеве на следующей неделе с понедельника по четверг, 18 июня, прогнозируется грозовая и дождливая, максимальная температура воздуха днем ожидается +28 градусов.

В пятницу, 19 июня, в столице не будет осадков, а максимальная дневная температура составит +30, поделились прогнозом в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, с понедельника по среду в Киеве днем и ночью будет дождь, прогнозируется гроза.

Прогноз погоды для Киева на 15-17 июня:

  • Ночью +16…+18 градусов, дождь;
  • Днем +26…+28, дождь.

Погода в Киеве 18 июня:

  • Ночью +18…+20, без осадков;
  • Днем +26…+28, дождь.
В пятницу в Киеве прогнозируется +30 – Погода Киев
В Киеве в пятницу прогнозируется +30 / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз для Киева на 19 июня:

  • Ночью +18…+20, без осадков;
  • Днем +28…+30, без осадков.
В пятницу в Киеве прогнозируется +30 – Погода Киев
В Киеве в пятницу прогнозируется +30 / Скриншот с meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook опубликовала прогноз для столицы на завтра. Эксперт предупредила, что ожидается неустойчивая погода.

Погода на завтра в Киеве – прогноз от Диденко:

Периодические дожди, гроза, днем ожидается +25…+28.

"В ближайшее время в Киеве прогнозируется влажная погода с локальными дождями..., во второй половине следующей недели температура воздуха повысится…", – отметила эксперт.

В предыдущие дни в Киеве дневная температура превышала отметку в +30 градусов. В Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского поделились, что в столице 10 июня среднесуточная температура была самой высокой почти за 140 лет.

прогноз погоды погода в Киеве Укргидрометцентр Наталья Диденко
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