"Грозы уйдут": синоптики спрогнозировали Киеву возвращение жары

В Киеве погода изменится в конце следующей недели, сообщили синоптики.
Погода в Киеве на следующей неделе с понедельника по четверг, 18 июня, прогнозируется грозовая и дождливая, максимальная температура воздуха днем ожидается +28 градусов.
В пятницу, 19 июня, в столице не будет осадков, а максимальная дневная температура составит +30, поделились прогнозом в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, с понедельника по среду в Киеве днем и ночью будет дождь, прогнозируется гроза.
Прогноз погоды для Киева на 15-17 июня:
- Ночью +16…+18 градусов, дождь;
- Днем +26…+28, дождь.
Погода в Киеве 18 июня:
- Ночью +18…+20, без осадков;
- Днем +26…+28, дождь.
Прогноз для Киева на 19 июня:
- Ночью +18…+20, без осадков;
- Днем +28…+30, без осадков.
Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook опубликовала прогноз для столицы на завтра. Эксперт предупредила, что ожидается неустойчивая погода.
Погода на завтра в Киеве – прогноз от Диденко:
Периодические дожди, гроза, днем ожидается +25…+28.
"В ближайшее время в Киеве прогнозируется влажная погода с локальными дождями..., во второй половине следующей недели температура воздуха повысится…", – отметила эксперт.
В предыдущие дни в Киеве дневная температура превышала отметку в +30 градусов. В Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского поделились, что в столице 10 июня среднесуточная температура была самой высокой почти за 140 лет.