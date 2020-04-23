Засухи, пожары и другие аномалии: метеоролог предупредила о серьезных изменениях климата

Чтобы остановить изменения климата, человечество должно снизить выбросы парниковых газов. / Фото pixaby

Климат в Украине в обозримом будущем будет продолжать меняться. В частности, на фоне геологической засухи в стране будет преобладать антициклональная погода с большим количеством безветренных дней. Такой прогноз дала географ-метеоролог Вера Балабух.

Эксперт считает, что украинцам нужно готовиться к тому, что будет ухудшаться качество воздуха - задымленность, повышение концентрации вредных выбросов и т. д. По словам Балабух, возрастет количество лесных пожаров и будет увеличиваться число экстремальных погодных проявлений.

Кроме того, нас ждут проблемы и с качеством воды, причиной этого станет уменьшение "водности" рек, передает Укринформ. В то же время в северной части Украины увеличится интенсивность осадков, также будет меняться растительность.

Не исключено, что к середине этого века на севере Украины температура воздуха повысится на 3 градуса, а к концу века - на 5-6 градусов. А это - в среднеі более 40 градусов по всей территории Украины. При этом будет меньше осадков в южной Украине, что приведет к опустыниванию этой части территории.

Читайте такжеПылевые бури - только начало: почему Украине грозит катастрофаБолее или менее позитивный сценарий возможен только при условии глобальных усилий человечества на пути к уменьшению количества выбросов парниковых газов. Именно этот фактор в большой степени приводит к нарушению естественных температурных циклов на планете.

"Мы все с вами авторы климатических изменений. Но одновременно мы не только свидетели, а и причина этих изменений. А также пострадавшие от них. И должны это исправить. Никто, кроме нас, этого сделать не сможет", – резюмировала Балабух.

Напомним, климатологи сообщили, погода в Киеве стала такой, какая ранее была характерна для областей, находящихся в 400 км южнее.