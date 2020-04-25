Погода на май 2020: синоптик шокировал прогнозом

Погода в мае 2020 удивит украинцев / УНИАН

Погода в Украине в мае 2020 может удивить неожиданными заморозками как на поверхности почвы, так и воздухе. Такой прогноз озвучил кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич.

По его словам, прогноз погоды на май 2020 говорит о том, что на улице будет не очень жарко, наоборот средняя температура может быть даже немного ниже нормы.

"Потому что сложились такие условия, что зимой у нас основной холод был зажат в арктическом регионе, и преобладал перенос более теплых воздушных масс с запада. А сейчас наоборот, все чаще и чаще с севера проникают более холодные воздушные массы на юг. Это приводит к периодам похолодания и заморозков", – рассказал синоптик украинским СМИ.

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Как сообщал Главред, синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло рассказал, какой будет погода в Украине до конца апреля 2020 года.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что погода в Украине в мае 2020 года неприятно удивит украинцев. По его словам, после двух месяцев относительного тепла в мае сразу начнется аномальная жара и засуха.