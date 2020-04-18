Синоптик рассказал, какой будет погода на Пасху 2020

Погода в Украине 19 апреля будет облачной и местами дождливой / УНИАН

Погода на Пасху 2020, которая празднуется в этом году 19 апреля, обещает быть дождливой в Украине. Об этом свидетельствует прогноз погоды от Укргидрометцентра.

В частности, погода на завтра говорит о том, что дожди ожидаются в Черниговской, Киевской, Житомирской и Одесской областях. На остальной территории Украины будет облачно, но без осадков. Ветер северо-западный, 5-12 м/с.

Ночью немного подморозит на Западе и Востоке страны – там столбики термометров опустятся до -1…-3 градусов. На остальной территории ночью будет +3…+5 градусов. Днем синоптик обещает потепление до +10…+12 градусов.

Погода в Киеве на Пасху 2020 будет сырой, днем синоптик обещает дождь. Ночью температура воздуха составит от 0 до -2 градусов, днем +9…+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 19 апреля 2020 / meteo.gov.ua

Как сообщила метеорологическая станция в Киеве, самая низкая среднесуточная температура воздуха на Пасху была 5 апреля 1942 – тогда столбики термометров показали -2,3 градуса, а самая высокая - наблюдалась 3 мая 1891 года: + 20,2 градуса.

Напомним, ранее синоптик обещал, что погода в Украине в апреле 2020 года прогнозируется аномально теплая – средняя месячная температура может быть выше значений, зафиксированных на протяжении многих лет, на 2 градуса.

Кроме того, синоптик шокировал прогнозом погоды на лето. Ожидается, что погода будет сухой и жаркой, однако не исключены и разнообразные синоптические катаклизмы.