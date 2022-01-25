Прогноз на полгода: какой будет погода в Киеве весной, летом и осенью 2022

Погода в Киеве не будет баловать теплом. Весенний, летний и осенний сезоны в столице Украины будут прохладными и сухими.
Погода в Киеве весной и летом 2022 года не будет жаркой. Температуры воздуха будут не такими высокими, как в прошлом году, однако ливней также не ожидается. Осень в столице будет сухой и холодной.
Погода в Киеве весной 2022
Весна 2022 в Киеве будет прохладной и солнечной. Дожди будут, но, в среднем за сезон, сильных осадков не ожидается, прогнозирует синоптик портала Wisemeteo.
Средняя температура воздуха весной в столице Украины ожидается на уровне +8 градусов.
Какой будет погода в Киеве летом 2022
Летний сезон в столице Украины ожидается холодным и сухим, говорит прогноз погоды.
"Прогноз обещает спокойные климатические условия, низкий температурный фон и практически полное отсутствие осадков", – сообщил синоптик.
Во второй половине лета в Киеве потеплеет. Средняя температура воздуха составит +21 градус - это ниже, чем летом 2021.
Максимальные температуры по месяцам составят:
- июнь – +26 градусов;
- июль – +31 градус;
- август – +30 градусов.
Минимальные температуры летом 2022 в Киеве:
- июнь – +8 градусов;
- июль – +13 градусов;
- август – +9 градусов.
Прогноз погоды на осень 2022 в Киеве
Осень в столице Украины также будет холодной и сухой. Со второй половины сезона похолодает. Средняя температура воздуха составит +9 градусов - это холоднее, чем осенью прошлого года.
Максимальные температуры по месяцам:
- сентябрь – +26 градусов;
- октябрь – +15 градусов;
- ноябрь – +12 градусов.
Минимальные температуры по месяцам:
- сентябрь – +3 градуса;
- октябрь – +2 градуса;
- ноябрь – 1 градус мороза.
Как сообщал Главред, погода в Украине на этой неделе будет характеризоваться морозной погодой со значительными снегопадами, местами ожидаются метели и снежные заносы. Как прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич, в большинстве областей на дорогах сохранится гололедица и снежный накат.
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