Прогноз на полгода: какой будет погода в Киеве весной, летом и осенью 2022

Синоптик озвучил прогноз погоды в Киеве на весну, лето и осень / Фото ua.depositphotos.com

Погода в Киеве весной и летом 2022 года не будет жаркой. Температуры воздуха будут не такими высокими, как в прошлом году, однако ливней также не ожидается. Осень в столице будет сухой и холодной.

Погода в Киеве весной 2022

Весна 2022 в Киеве будет прохладной и солнечной. Дожди будут, но, в среднем за сезон, сильных осадков не ожидается, прогнозирует синоптик портала Wisemeteo.

Средняя температура воздуха весной в столице Украины ожидается на уровне +8 градусов.

Какой будет погода в Киеве летом 2022

Летний сезон в столице Украины ожидается холодным и сухим, говорит прогноз погоды.

"Прогноз обещает спокойные климатические условия, низкий температурный фон и практически полное отсутствие осадков", – сообщил синоптик.

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Во второй половине лета в Киеве потеплеет. Средняя температура воздуха составит +21 градус - это ниже, чем летом 2021.

Максимальные температуры по месяцам составят:

июнь – +26 градусов;

июль – +31 градус;

август – +30 градусов.

Минимальные температуры летом 2022 в Киеве:

июнь – +8 градусов;

июль – +13 градусов;

август – +9 градусов.

Прогноз погоды на осень 2022 в Киеве

Осень в столице Украины также будет холодной и сухой. Со второй половины сезона похолодает. Средняя температура воздуха составит +9 градусов - это холоднее, чем осенью прошлого года.

Максимальные температуры по месяцам:

сентябрь – +26 градусов;

октябрь – +15 градусов;

ноябрь – +12 градусов.

Минимальные температуры по месяцам:

сентябрь – +3 градуса;

октябрь – +2 градуса;

ноябрь – 1 градус мороза.

Как сообщал Главред, погода в Украине на этой неделе будет характеризоваться морозной погодой со значительными снегопадами, местами ожидаются метели и снежные заносы. Как прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич, в большинстве областей на дорогах сохранится гололедица и снежный накат.

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