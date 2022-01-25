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Прогноз на полгода: какой будет погода в Киеве весной, летом и осенью 2022

25 января 2022, 08:00
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Погода в Киеве не будет баловать теплом. Весенний, летний и осенний сезоны в столице Украины будут прохладными и сухими.

Киев, Лавра, погода
Синоптик озвучил прогноз погоды в Киеве на весну, лето и осень / Фото ua.depositphotos.com

Погода в Киеве весной и летом 2022 года не будет жаркой. Температуры воздуха будут не такими высокими, как в прошлом году, однако ливней также не ожидается. Осень в столице будет сухой и холодной.

Погода в Киеве весной 2022

Весна 2022 в Киеве будет прохладной и солнечной. Дожди будут, но, в среднем за сезон, сильных осадков не ожидается, прогнозирует синоптик портала Wisemeteo.

Средняя температура воздуха весной в столице Украины ожидается на уровне +8 градусов.

Какой будет погода в Киеве летом 2022

Летний сезон в столице Украины ожидается холодным и сухим, говорит прогноз погоды.

"Прогноз обещает спокойные климатические условия, низкий температурный фон и практически полное отсутствие осадков", – сообщил синоптик.

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Во второй половине лета в Киеве потеплеет. Средняя температура воздуха составит +21 градус - это ниже, чем летом 2021.

Максимальные температуры по месяцам составят:

  • июнь – +26 градусов;
  • июль – +31 градус;
  • август – +30 градусов.

Минимальные температуры летом 2022 в Киеве:

  • июнь – +8 градусов;
  • июль – +13 градусов;
  • август – +9 градусов.

Прогноз погоды на осень 2022 в Киеве

Осень в столице Украины также будет холодной и сухой. Со второй половины сезона похолодает. Средняя температура воздуха составит +9 градусов - это холоднее, чем осенью прошлого года.

Максимальные температуры по месяцам:

  • сентябрь – +26 градусов;
  • октябрь – +15 градусов;
  • ноябрь – +12 градусов.

Минимальные температуры по месяцам:

  • сентябрь – +3 градуса;
  • октябрь – +2 градуса;
  • ноябрь – 1 градус мороза.

Как сообщал Главред, погода в Украине на этой неделе будет характеризоваться морозной погодой со значительными снегопадами, местами ожидаются метели и снежные заносы. Как прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич, в большинстве областей на дорогах сохранится гололедица и снежный накат.

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