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Синоптик рассказал, когда в Украине ударят морозы

3 ноября 2020, 18:51

Украинцев предупредили о приближении морозов.

В Украине ударят морозы / УНИАН

Погода в Украине в ближайшем времени существенно изменится. По словам синоптика Укргидрометцентра Владислава Билыка, 5-6 ноября в Украине ударят морозы.

"Ночные температуры будут от 0 до 5 градусов, местами в воздухе даже до -2 градусов – это в основном северные и северо-восточные области. А дневные – 5-10 градусов тепла", - рассказал синоптик, пишет Оbozrevatel​.

По словам синоптика, осадки будут наблюдаться в западных областях Украины, а в горах будет идти мокрый снег.

"2-3 дня на территории Украины будут наблюдаться небольшие дожди, лишь в западных областях они будут умеренными, местами в карпатских горах даже дожди с мокрым снегом, но температура будет сохраняться еще довольно высокая. Ночные температуры 3-8 градусов, днем – 9-15 градусов тепла", - сообщил синоптик.

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По словам Билыка, с 5-6 ноября дожди фактически прекратятся и начнется период похолодания.

Погода 4 ноября в Украине будет по-осеннему прохладной и дождливой.

В течение всего дня в западной Украине будет держаться облачная погода. Температура воздуха составит +10 +12 градусов. На востоке будет ясным только утром. Однако синоптики не прогнозируют осадков. Термометры там покажут +13 +15 градусов.

На севере Украины воздух прогреется до + 9 +11 градусов. На юге будет теплее всего. Столбики термометров покажут +14 +16 градусов.

В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера, но осадков не будет. Воздух прогреется до + 9 +11 градусов.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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