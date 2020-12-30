​Синоптик рассказала, где в Украине ударит мороз на Рождество

Синоптик Укргидрометцентра дала прогноз погоды на Рождество в Украине.
Погода в Украине на Рождество, 7 января, порадует украинцев настоящей зимой.
По словам заместителя начальника метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Натальи Голени, 7 января в стране значительно похолодает.
"Снижение температуры возможно к 3 января. Столбики термометров ночью опустятся до минус 5 градусов, а на востоке страны до минус 8. Днем ожидается около 0 или слабый плюс. А в ближайшее время, до 2 января, будет преимущественно плюсовая температура: от 3 до 8 градусов тепла, на юге даже до плюс 13", - рассказала Голеня, пишут Факты.
Эксперт прогнозирует, что настоящая зима на Новый год будет только в Карпатах, 31 декабря ожидается существенный снег.
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"В новогоднюю ночь на севере страны, а также в столице возможен дождь с мокрым снегом. К Рождеству, 6 и 7 января, ночная температура существенно снизится — до 3−8 градусов мороза, на востоке — до минус 10. Днем будет около 0", - рассказала синоптик.
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