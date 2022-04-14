Синоптик назвала дату потепления в Украине

Как говорит известный синоптик Наталка Диденко, ожидается, что погода в Украине на ближайший уик-энд будет в достаточной степени переменчивой.
Погода в Украине в самом эпицентре весны, 15 апреля, будет по-настоящему теплой днем, однако уже ночью вероятны заморозки. Об этом сообщили представители Укргидрометцентра.
"Ночью 15 апреля в западных, северных, центральных и южных областях на поверхности почвы, местами, кроме юга, и в воздухе заморозки 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый)", - говорят синоптики.
Согласно прогнозу известного синоптика Наталки Диденко, 15 апреля в Украине обещает быть "самым красивым и теплым в ближайшей перспективе".
Солнца будет много, порывистого ветра не будет. В большинстве областей Украины в пятницу +14… +18, а местами ‒ даже +18…+22 градусов.
Также сообщается, что будет доминировать сухая погода и лишь на западе ‒ небольшие дожди. По словам Диденко, в субботу, 16 апреля, придут дожди, а 17 апреля, на Вербное воскресенье ‒ похолодание.
"Правда, погода ожидается крайне неоднородной: например, в понедельник-вторник в западных областях ночью 0-4 градуса мороза и возможен снег, а в восточных областях Украины будет солнечно и тепло, до +14+18 градусов", ‒ сообщила синоптик.
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Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшие дни будет весенней и теплой в большинстве областей. Максимальная температура воздуха достигнет +18 градусов тепла.
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