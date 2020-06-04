Синоптик рассказала, когда в Украину придут жаркие деньки до +30°

Синоптик сказала, как долго будет мучать погода в Украине в июне 2020 / 1zoom.ru

Погода в Украине в ближайшие три дня еще будет с дождями – но воздух будет прогреваться всё сильнее. В итоге погода на Троицу 2020 порадует украинцев жарой до +30 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине уже завтра, 5 июня 2020, будет теплее, чем сегодня – до +20-24 градусов, в центре и на юге – местами до +26 градусов. Холоднее всего будет в Сумской и Харьковской областях – около +17-22 градуса.

Дожди с грозами 5 июня наиболее вероятны на севере и в центре Украины, местами на западе, а также на Харьковщине. На остальной территории – без существенных осадков.

Погода в Киеве завтра, 5 июня 2020, будет с дождем, грозой и порывистым ветром с юго-запада. Ближайшей ночью +10-12 градусов, в пятницу днем – до +22-24 градусов.

Читайте такжеТроица 2020: что нельзя и можно делать – с работой, с травой, с душем"Уже с 6 июня тепло начнет раскручиваться дальше и нас ждут жаркие деньки. На Троицу в Украине ожидается +23-28 градусов, на юге и востоке – местами до +30 градусов. По предварительным прогнозам, следующая неделя в Украине будет жаркой и преимущественно сухой", – рассказала синоптик.

Дожди и прохлада на следующей неделе ожидаются лишь на западе Украины.

Ранее Диденко сообщала, что до конца недели в Украине усилится потепление, ожидается до +28 градусов.